viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 16:00
Perú.

Triple crimen narco: "Pequeño J" aseguró que es inocente y rechazó ser extraditado

“Pequeño J” rechazó ser extraditado a la Argentina y afirmó que es inocente del triple crimen narco.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Prisión preventiva para Pequeño J

Prisión preventiva para Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” y señalado como el principal sospechoso de haber ordenado los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, el triple crimen narco, participó de una audiencia en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca (Lima).

Con remera blanca y escoltado por dos policías, se conectó de manera virtual junto a un defensor oficial. Durante la sesión, la defensa rechazó el proceso simplificado de extradición hacia la Argentina. El abogado sostuvo que en el país “buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa”.

Adelantó que la estrategia es demorar la extradición. Asimismo, afirmó: “Mi patrocinado es inocente de todos los cargos que se le imputan”. El defensor también pidió la libertad condicional “para que mi patrocinado pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo”.

Triple crimen narco: "Pequeño J" aseguró que es inocente y rechazó ser extraditado
Triple crimen narco: “Pequeño J” aseguró que es inocente y rechazó ser extraditado

Triple crimen narco: “Pequeño J” aseguró que es inocente y rechazó ser extraditado

El letrado agregó durante la audiencia que es joven, tiene 20 años y mucho por dar a la sociedad y el Estado peruanos. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para él”, marcó en la comunicación virtual.

La decisión la tomó después de pedir unos minutos para consultar con su abogado personal, quien dijo que Pequeño J es inocente y que volvió a Perú porque vio las noticias argentinas y se sintió indefenso. “Vio que su nombre y apellido salía en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo ‘en Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú“.

El letrado insistió en que le otorguen a Pequeño J la libertad con restricciones, a diferencia de la Fiscalía que solicitó que Janzen Valverde Victoriano quede en prisión preventiva. “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición) cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.

Embed - Tony Janzen (PEQUEÑO J) | Audiencia de control de detención por extradición

“En virtud de ello, señor magistrado, quien habla, se ha presentado los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”.

El pedido

La Fiscalía peruana solicitó 9 meses de prisión preventiva para Valverde Victoriano, plazo estimado para la finalización del trámite de extradición. En paralelo, el Ministerio Público requirió al Juzgado la detención con fines de extradición por homicidio agravado con alevosía y violencia de género en perjuicio de Verdi, Del Castillo y Gutiérrez.

Prisión preventiva

A Pequeño J, el principal acusado del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, le dictaron la prisión preventiva por un plazo máximo de 9 meses con fines de extradición pasiva a Argentina.

La medida fue ordenada por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien estuvo a cargo de la jornada en la que Tony Janzen Valverde Victoriano fue notificado de su imputación y le leyeron sus derechos. Además, le dieron la posibilidad de elegir si quería una “extradición simplificada” a Argentina, que demoraría menos de lo previsto, aunque decidió rechazarla.

