miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 20:22
Expulsado.

Triple crimen narco: expulsaron de Perú a Matías Ozorio y lo trasladan a Argentina

En el marco del triple crimen narco, Matías Ozorio fue expulsado de Perú y arribará en un avión de la Fuerza Aérea.

Claudio Serra
Claudio Serra
Triple crimen narco: expulsaron de Perú a Matías Ozorio

Triple crimen narco: expulsaron de Perú a Matías Ozorio

El Gobierno nacional ya coordina el traslado a la Argentina de Matías Ozorio, presunto lugarteniente de “Pequeño J” y detenido en la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela. El operativo contará con la intervención de Interpol, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Ozorio fue expulsado de Perú y llegará al país en una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. Según trascendió, el avión partirá este jueves a las 11.00 desde Buenos Aires con agentes de la PFA y efectivos de la Bonaerense para concretar el traslado. Al pisar suelo argentino, el detenido quedará a disposición de la PSA.

En paralelo, “Pequeño J” deberá someterse en Perú a un juicio de extradición, trámite que podría demandar hasta dos meses antes de un eventual traslado a la Argentina.

Las detenciones en Perú

Este martes, “Pequeño J” fue capturado en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, cuando se desplazaba oculto en un camión. La detención se produjo tras un operativo conjunto entre la Policía bonaerense y la Policía Nacional del Perú (PNP), que incluyó controles en ruta y vigilancias en puntos estratégicos.

De acuerdo con fuentes de la investigación, Ozorio ya había sido detenido esa misma mañana. La intervención de su celular permitió identificar que por la noche, alrededor de las 22, planeaba reunirse con “Pequeño J” en la zona de Los Olivos – Metro Izaguirre. Con esa información reservada, se montó el seguimiento que culminó con la aprehensión en plena vía pública.

Pequeño J, el líder narco que habría ordenado los crímenes.

Las declaraciones de los acusados por el triple crimen narco

Tras su arresto, “Pequeño J” afirmó: “Me echaron la culpa, nada más. Yo no maté a nadie. Hay que encontrar al culpable. Yo no tuve nada que ver”. Por su parte, el jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, Zenón Loayza, indicó en conferencia de prensa que “el móvil del asesinato de las tres chicas ha sido el robo de 3 kilos de cocaína”.

El caso investiga los homicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri en Florencio Varela. Con el traslado de Ozorio y el proceso de extradición de “Pequeño J”, las autoridades buscan avanzar en la causa y en el esclarecimiento del triple crimen.

