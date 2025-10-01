Triple crimen narco: uno por uno, estos son los 9 detenidos del caso

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.

Tras confirmarse que Brenda del Castillo (20) , Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en Florencio Varela , la Policía Bonaerense inició un operativo para identificar y detener a los responsables de este triple crimen narco.

Hasta el momento, la investigación cuenta con nueve detenidos , entre ellos el presunto instigador conocido como “ Pequeño J ”. Las víctimas fueron engañadas para subir a una Chevrolet Tracker blanca , creyendo que se dirigían a una fiesta , cuando en realidad las llevaban a una trampa mortal .

Sus restos fueron hallados días después por la DDI de La Matanza , y durante el allanamiento aún se encontraban limpiando la vivienda en el sur del Conurbano . Desde entonces, el caso ha mantenido constantes novedades y avances .

Tony Janzen Valverde Victoriano, autor intelectual del triple crimen narco

Hasta ahora, Tony Janzen Valverde Victoriano se perfila como el principal imputado, acusado de haber ideado los crímenes. Se trataría de un narcotraficante peruano que responde a los alias “Pequeño J” y “Julito”.

Según la investigación, los hechos podrían estar vinculados a un supuesto robo de dinero y drogas por parte de las víctimas. Los investigadores consideran que el líder de esta organización habría organizado los asesinatos, que incluso se difundieron en tiempo real a través de redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje de control y disciplina al resto de los integrantes de la banda.

Pequeño J, el líder narco que habría ordenado los crímenes.

Tras ser identificado y emitirse una alerta roja de captura por Interpol, su arresto se concretó este martes en Pucusana, Perú. Fuentes vinculadas al caso indicaron que el fugitivo se ocultaba dentro de un camión de pescado con destino a Lima.

Matías Agustín Ozorio

Este martes, la Policía Nacional de Perú junto con Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmaron la detención de Matías Agustín Ozorio, señalado como el supuesto brazo derecho de “Pequeño J”. A diferencia de Tony Janzen Valverde Victoriano, Ozorio es argentino, por lo que podría ser deportado en los próximos días desde Perú.

Se estima que, al momento de ser capturado, Ozorio se dirigía a una plaza en el distrito de Los Olivos para reunirse con el líder de la organización. Sin embargo, él afirmó haber llegado al país tras ser engañado por un narcotraficante local. “Me debía dinero. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me estoy escapando”, declaró. Por el momento, no se ha determinado con precisión cuál fue su participación en el triple femicidio.

Matías Ozorio, la presunta mano derecha de Pequeño J.

Víctor Sotacuro Lázaro

Se trata del primer detenido vinculado al caso que fue capturado fuera del país. El procedimiento se llevó a cabo el viernes pasado, tras su identificación en Villazón, la ciudad boliviana ubicada justo al cruzar la frontera desde La Quiaca.

Víctor Sotacuro Lázaro, con doble ciudadanía peruana y argentina, residía en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Aunque oficialmente figuraba como comerciante minorista, las autoridades lo relacionaron con un Volkswagen Fox, que habría funcionado como vehículo de apoyo de la Chevrolet Tracker que transportó a las víctimas.

Según la pesquisa, en ese auto se desplazaban otras dos personas implicadas en los asesinatos. No obstante, todavía no está claro cuál fue la función específica de cada uno, tanto en la planificación como en la ejecución del triple femicidio ocurrido en La Matanza.

Sotacuro Lázaro apareció vinculado a un auto que habría sido utilizado como apoyo en el traslado de las víctimas.

Ariel Giménez

Otro de los arrestados fue identificado como Ariel Giménez, un hombre argentino de 29 años. Se informó que residía en una vivienda de Florencio Varela, lugar donde fue capturado el viernes por la noche.

Según la pesquisa, Giménez no sería miembro de la organización narco, pero habría sido contratado específicamente para excavar las fosas donde fueron enterrados los restos de Brenda, Morena y Lara. Además, los investigadores sostienen que habría participado en el entierro de los cuerpos dentro del patio de la propiedad.

Ariel Giménez fue acusado de haber cavado el pozo y enterrarlas.

Miguel Ángel Villanueva Silva

El rol de Miguel Ángel Villanueva Silva fue uno de los mayores enigmas dentro de la investigación, ya que los fiscales buscaban esclarecer cuál era su relación con “Pequeño J”. Por ahora, se lo considera uno de los colaboradores más cercanos del joven líder del narcotráfico.

Actualmente está imputado por homicidio agravado y trasladado al penal de Melchor Romero. Aunque aún no se precisó con exactitud su participación, se lo señala como uno de los posibles propietarios de la vivienda donde se cometió el triple femicidio. Además, se confirmó que ingresó al país de manera irregular, por lo que su situación migratoria es la de indocumentado.

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio narco.

Iara Daniela Ibarra

Una joven argentina de 19 años, señalada como pareja de Villanueva Silva y considerada también copropietaria del inmueble, quedó imputada por homicidio agravado. Ambos fueron apresados en un hotel alojamiento de Florencio Varela, donde se refugiaban mientras se realizaba el allanamiento en la vivienda.

Andrés Maximiliano Parra

Parra, de 18 años, reside cerca de la casa donde ocurrió el triple crimen. Fue uno de los primeros arrestados, ya que lo encontraron intentando borrar las manchas de sangre dentro del inmueble.

Magalí Celeste González Guerrero

Al igual que Parra, Magalí Celeste González Guerrero, una ciudadana argentina de 28 años, fue arrestada el pasado miércoles en la vivienda. Se la encontró limpiando restos vinculados a la escena del crimen, por lo que ambos quedaron imputados por “encubrimiento agravado”. Actualmente, González Guerrero se encuentra alojada en el penal de Melchor Romero.

Florencia Ibáñez

Por su parte, Florencia Ibáñez fue identificada como sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro. La joven se presentó el lunes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, y admitió haber viajado en el Volkswagen Fox que habría sido utilizado como vehículo de apoyo en el hecho.

La mujer se entregó a las autoridades el lunes pasado.

“Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”, explicó el abogado defensor de Sotacuro Lázaro sobre la naturaleza de su entrega. Asimismo, señaló que la mujer no tenía dónde ir y que habría sido amenazada.