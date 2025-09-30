martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 12:25
Justicia.

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J

Este martes, la justicia tomará declaración a dos detenidos acusados de colaborar en la logística del secuestro de Brenda, Morena y Lara.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Triple femicidio de Florencio Varela.

Triple femicidio de Florencio Varela.

Agentes de una comisaría de la Policía de la Ciudad hallaron este martes una nota manuscrita de carácter anónimo que señalaría el presunto escondite de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, principal imputado en la causa por el triple crimen narco en Florencio Varela.

Las autoridades incautaron el sobre y lo remitieron al juzgado que investiga los crímenes de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Además, iniciaron la revisión de las cámaras de seguridad de la comisaría para tratar de identificar a la persona que dejó el mensaje en el lugar.

Encontraron este martes una nota anónima que indicaría el supuesto lugar en que se estaría escondiendo Pequeño J.

El hallazgo del sobre fue realizado por integrantes de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D. “El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, comunicaron desde la comisaría.

Triple crimen narco: avanza la investigación

Mientras continúa la búsqueda de Pequeño J, la justicia tiene previsto este martes tomar declaración indagatoria a Lázaro Víctor Sotacuro y a su sobrina, Florencia Ibáñez.

En las últimas horas, tras una serie de allanamientos, la Policía Bonaerense localizó uno de los vehículos presuntamente utilizados en el secuestro. El hallazgo se produjo esta mañana en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Se trata de una Chevrolet blanca conducida por Sotacuro, quien es el quinto detenido en el marco de la investigación por el triple femicidio narco en Florencio Varela. En el mismo vehículo también viajaba Ibáñez, sobrina de Sotacuro y séptima persona detenida en la causa.

Las autoridades creen que este vehículo habría servido como transporte de apoyo la noche en que las jóvenes fueron asesinadas.

El lunes por la tarde, Florencia Ibáñez quedó señalada por su participación en el auto de apoyo durante el secuestro, luego de relatar en vivo su versión de los hechos. Se presume que la mujer colaboró en la organización de las acciones del grupo la noche de los crímenes.

Dejaron una nota con el presunto paradero de Pequeño J en una comisaría porteña.

Mientras brindaba la entrevista en un canal de televisión, Ibáñez se incriminó a sí misma: “El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, relató.

