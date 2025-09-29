Triple crimen narco: detuvieron a la sobrina del prófugo que estuvo preso en Jujuy

Triple crimen: detuvieron a la mujer que iba en uno de los autos que se habría usado en el secuestro.

Florencia , sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro , el quinto detenido vinculado al triple crimen narco de Florencio Varela , fue arrestada este lunes. Horas antes, había concedido una entrevista a colegas de TN, donde defendió a su tío, describiéndolo como “ remisero y una persona de bien ”.

Cabe destacar que Sotacuro estuvo detenido en Jujuy, primero en La Quiaca y luego en el penal del barrio Gorriti. Posteriormente, durante el domingo, fue llevado hacia Córdoba, donde permaneció algunas horas antes de ser trasladado vía aérea a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la justicia que entiende en la causa.

La detención se produjo frente a un estudio televisivo ubicado en el barrio de Palermo , a cargo de agentes de la DDI . Durante la entrevista, Florencia se manifestó en contra de las imputaciones que la señalan dentro de la camioneta blanca presuntamente utilizada para asistir a los responsables de los homicidios de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) .

Triple crimen narco: Florencia detalla su versión y defiende a su tío

“El auto es de mi tío Victor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, relató la sobrina de Sotacuro.

Florencia explicó que, junto a su tío y al amigo en común, se dirigieron a un kiosco ubicado a unas cinco cuadras de la vivienda donde luego fueron asesinadas las tres jóvenes. “Teníamos que hacer tiempo”, comentó. En ese momento, Sotacuro le informó que el pasajero tardaría aproximadamente tres horas en llegar. “Ahí le pedí que nos llevé. Nos dejó a las 12.48 con mi acompañante en Bajo Flores y se fue”, precisó.

Florencia subrayó que jamás estuvo en la vivienda donde ocurrió el triple asesinato, afirmó que “no conocía a las víctimas” y aseguró contar con pruebas que lo acreditan ante la Justicia. “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, declaró la sobrina del quinto detenido en la causa.

En la misma línea, agregó: “Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”. Respecto de las imputaciones que pesan sobre Sotacuro, señaló: “Victor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico”.

Triple crimen en Florencio Varela.

Finalmente, Florencia remarcó: “Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas”.

Qué dijo el abogado del quinto detenido por el triple crimen en Florencio Varela

Guillermo Endi representa a Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como el quinto detenido en relación con el triple homicidio de Florencio Varela. Sotacuro está acusado de conducir el vehículo blanco que, según los investigadores, habría servido de apoyo a los autores del crimen.

El hombre fue capturado el viernes por la noche en un hostal de Bolivia, tras haber ingresado de manera irregular al país por la frontera de Jujuy. Desde su detención, estuvo alojado en el pabellón de máxima seguridad del penal de Gorriti, en la capital jujeña, hasta que el domingo fue trasladado a Buenos Aires. Este lunes se espera que preste declaración ante el fiscal a cargo de la causa.

Así detuvieron en Bolivia a uno de los cinco sospechosos del Triple crimen.

“Recién ahora me están conectando a la causa”, señaló Endi, confirmando que será el abogado defensor del ciudadano peruano de 41 años. El letrado afirmó que “hasta la 1.30 de la mañana son todos inocentes” y adelantó que la investigación se centrará en determinar “qué hizo Sotacuro desde la 1.30 hasta las 5.30”, momento en que regresó a Bajo Flores.

Por esta razón, explicó que se dirigirán al kiosco para establecer la hora exacta en que fue visto y reconstruir todo su recorrido. “Vamos a investigar nosotros”, concluyó.