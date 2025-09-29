lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 10:31
Operativo.

Triple crimen narco: Sotacuro estaba solo y se descarta la presencia de "Pequeño J" en Jujuy

El fiscal general confirmó que Lázaro Víctor Sotacuro fue expulsado de Bolivia a la vez que "no se encontraron rastros de Pequeño J en Palpalá"

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Triple Crimen - MPA en la quiaca
Embed - Triple Crimen narco -

“Se procedió a la expulsión administrativa desde Bolivia, evitando la extradición”, explicó.

Lello Sánchez explicó que el procedimiento se activó tras recibir información precisa sobre la presencia del acusado en territorio boliviano. “Ahí se procede la expulsión de tipo administrativa desde el estado Boliviano, ya que él había pasado la frontera de manera ilegítima, por lo que no era necesaria la extradición”, indicó el fiscal general.

“En La Quiaca se le informó por qué estaba detenido y se le tomaron pruebas de ADN”.

El operativo comenzó con tareas de rastreo en hospedajes, terminales y cámaras de seguridad de La Quiaca, hasta que se logró ubicar a Sotacuro en Villazón, en un alojamiento cercano a la plaza central. “En La Quiaca se le hace conocer los motivos por los cuales estaba detenido”, detalló el funcionario judicial.

El fiscal destacó la colaboración internacional en el procedimiento, señalando que participaron el Ministerio Público de la Acusación, la Brigada de Investigaciones de Jujuy, personal policial y la fiscalía de Villazón, además de fuerzas federales que intervinieron en el traslado desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy.

Traslado de La Quiaca a San Salvador
Traslado de La Quiaca a San Salvador

Traslado de La Quiaca a San Salvador

De la Frontera a Buenos Aires: el traslado de Lázaro Sotacuro

Luego de su paso por la Seccional 17 de La Quiaca, Sotacuro fue trasladado al penal de Gorriti y posteriormente, durante el domingo, llevado hacia Córdoba, donde permaneció algunas horas antes de ser trasladado vía aérea a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la justicia que entiende en la causa.

Villazón, Bolivia → Detención en hospedaje

Actuaron: MPA, Brigada de investigaciones, Personal policial de Villazón, Fiscalía de Villazón

La Quiaca, Jujuy → Expulsión administrativa y notificación de detención

Actuación de Fuerzas federales en el traslado

Penal de Gorriti, S.S. de Jujuy → Ingreso y control médico

Córdoba → Escala técnica y custodia federal

Buenos Aires → Entrega a la justicia bonaerense

Muestras de ADN al implicado en el triple crimen narco

Sobre las medidas de prueba, el fiscal confirmó que se tomaron muestras de ADN del detenido: “Es una medida que se toma, y seguramente el fiscal que entiende en la causa en Buenos Aires le solicitó al fiscal Mendivil que realice esta medida probatoria”, señaló.

Difunden la foto de "Pequeño J", acusado del triple femicidio en Florencio Varela
Difunden la foto de

Difunden la foto de "Pequeño J", acusado del triple femicidio en Florencio Varela

Posible presencia de “Pequeño J” en Jujuy

En relación a la posible presencia en Jujuy de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” y considerado el autor intelectual del triple crimen, Lello Sánchez aclaró: “Hubo un rumor pero se agotó la posibilidad. No era tan así. Se había hablado del particular que estaría en Palpalá, se realizó un procedimiento pero no se pudo constatar esa información”.

Finalmente, sobre una posible red de apoyo para el traslado de Sotacuro, el fiscal indicó: “Se investigó ese aspecto y se concluyó que lo hizo solo”, descartando hasta el momento la intervención de cómplices en la fuga del acusado hacia Bolivia.

