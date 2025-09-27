El quinto detenido por el triple crimen ya se encuentra el penal de Gorriti

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy informó que en la madrugada de este sábado 27 de septiembre se concretó la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, tras verificarse su ingreso ilegal al Estado Plurinacional de Bolivia.
Trasladan a Sotacuro, el quinto detenido por el crimen
El sospechoso por el triple femicidio narco es trasladado al Penal de Gorriti
El sospechoso quedará alojado en la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Salió de La Quiaca a las 12:20 y esperan que llegue a destino cerca de las 15:30 horas.
El Secretario de Seguridad de la provincia de Jujuy, Manuel Pulleiro, confirmó a Todojujuy que el sospechoso quedará alojado en el Penal de máxima seguridad de la provincia hasta q llegue el oficio de la justicia.