sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 14:17
Policial.

El quinto detenido por el triple crimen ya se encuentra el penal de Gorriti

El sospechoso por el triple crimen fue alojado en el penal de Gorriti en el pabellón de máxima seguridad y quedará a la espera del oficio judicial.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Trasladan de La Quiaca a San Salvador al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Trasladan de La Quiaca a San Salvador al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

La medida fue posible gracias a la coordinación entre el fiscal Dr. Alberto Mendivil y el fiscal Ramírez, de la ciudad de Villazón, quienes gestionaron la expulsión del imputado, efectivizada a las 2:15 de la mañana.

El quinto detenido por el triple crimen ya se encuentra el penal de Gorriti

Pasadas las 15:30 de este sábado 27 de septiembre, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú y detenido en las últimas horas en Bolivia, llegaba al Penal de Gorriti en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Tras cerca de tres horas de viaje, bajo una fuerte custodia de las Fuerzas Especiales (CEOP) de la Policía de Jujuy, el sospechoso fue alojado en la cárcel de máxima seguridad

Previo al traslado, el acusado fue indagado por el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil.

Trasladan a Sotacuro, el quinto detenido por el crimen

El sospechoso por el triple femicidio narco es trasladado al Penal de Gorriti

El sospechoso quedará alojado en la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Salió de La Quiaca a las 12:20 y esperan que llegue a destino cerca de las 15:30 horas.

El Secretario de Seguridad de la provincia de Jujuy, Manuel Pulleiro, confirmó a Todojujuy que el sospechoso quedará alojado en el Penal de máxima seguridad de la provincia hasta q llegue el oficio de la justicia.

El sospechoso por el triple femicidio es trasladado al Penal de Gorriti

El sospechoso por el triple femicidio es trasladado al Penal de Gorriti

El sospechoso será alojado en el penal de Gorriti

Está siendo trasladado hacia el penal de Gorriti, allí quedará alojado en el pabellón de máxima seguridad y a la espera del Oficio Judicial que autorice su traslado hacia Buenos Aires.

"Primero terminaremos con pericias ordenadas por el MPA y luego esperamos lo que ordene el Juez de la causa", indicó a nuestro medio Juan Manuel Pulleiro, Secretario de Seguridad de la provincia.

Operativo de traslado
Operativo de traslado

Operativo de traslado

EL MPA CONCRETÓ OPERATIVO TRANSFRONTERIZO PARA LA DETENCIÓN DE LÁZARO SOTACUROEl Ministerio P (1)
Traslado de La Quiaca a San Salvador
Traslado de La Quiaca a San Salvador

Traslado de La Quiaca a San Salvador

Cumplimiento de la orden judicial

Una vez realizados los trámites migratorios correspondientes, se procedió a ejecutar la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, la cual fue convalidada por el juez de Control Dr. Roberto Assef.

Custodia y traslado en territorio argentino

Sotacuro fue recibido en Argentina bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, personal de Infantería y otras unidades especiales. Posteriormente, fue trasladado al Hospital “Jorge Uro” para una revisión médica de rutina y quedó alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca.

Operativo de traslado
Operativo de traslado

Operativo de traslado

Operativo de traslado
Operativo de traslado

Operativo de traslado

