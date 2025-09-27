El quinto detenido por el triple crimen ya se encuentra el penal de Gorriti

Live Blog Post

Trasladan a Sotacuro, el quinto detenido por el crimen

El sospechoso por el triple femicidio narco es trasladado al Penal de Gorriti

El sospechoso quedará alojado en la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Salió de La Quiaca a las 12:20 y esperan que llegue a destino cerca de las 15:30 horas.

El Secretario de Seguridad de la provincia de Jujuy, Manuel Pulleiro, confirmó a Todojujuy que el sospechoso quedará alojado en el Penal de máxima seguridad de la provincia hasta q llegue el oficio de la justicia.