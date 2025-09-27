Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: se esperan ráfagas de hasta 80 km/h (Foto ilustrativa)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para hoy una alerta amarilla por vientos fuertes en diversas partes de Argentina, incluyendo el este de Jujuy , como parte del noroeste afectado por la masa de viento generalizada.

En el territorio jujeño, se espera que los vientos provengan del sector sur y alcancen velocidades moderadas de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían dispararse hasta los 80 km/h en algunas localidades. En zonas montañosas y altas es probable que las ráfagas sean más intensas.

El nivel amarillo corresponde a fenómenos meteorológicos con capacidad de daño leve o interrupción momentánea de actividades cotidianas. Se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y tomar precaución especialmente en áreas arborizadas.

Según los pronósticos locales, el aviso rige desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, es decir, aproximadamente entre las 6:00 y las 12:00. En San Salvador de Jujuy, la alerta figura activa de 6:00 a 11:59.

¿Qué zonas afecta la alerta amarilla?

Las localidades más afectadas incluyen las zonas este de Jujuy y áreas aledañas al sector noroeste argentino, donde la alerta general de vientos también alcanza Catamarca y Santiago del Estero.

Ante esta situación, las autoridades locales aconsejan a la población evitar transitar por áreas con árboles grandes o estructuras inestables, asegurar toldos, carteles u objetos sueltos, y seguir las actualizaciones oficiales del SMN.