Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: se esperan ráfagas de hasta 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para hoy una alerta amarilla por vientos fuertes en diversas partes de Argentina, incluyendo el este de Jujuy, como parte del noroeste afectado por la masa de viento generalizada.
En el territorio jujeño, se espera que los vientos provengan del sector sur y alcancen velocidades moderadas de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían dispararse hasta los 80 km/h en algunas localidades. En zonas montañosas y altas es probable que las ráfagas sean más intensas.
¿Qué implica el nivel amarillo para Jujuy?
El nivel amarillo corresponde a fenómenos meteorológicos con capacidad de daño leve o interrupción momentánea de actividades cotidianas. Se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y tomar precaución especialmente en áreas arborizadas.
Según los pronósticos locales, el aviso rige desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, es decir, aproximadamente entre las 6:00 y las 12:00. En San Salvador de Jujuy, la alerta figura activa de 6:00 a 11:59.
¿Qué zonas afecta la alerta amarilla?
Las localidades más afectadas incluyen las zonas este de Jujuy y áreas aledañas al sector noroeste argentino, donde la alerta general de vientos también alcanza Catamarca y Santiago del Estero.
Ante esta situación, las autoridades locales aconsejan a la población evitar transitar por áreas con árboles grandes o estructuras inestables, asegurar toldos, carteles u objetos sueltos, y seguir las actualizaciones oficiales del SMN.
