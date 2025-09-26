Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE

Un registro histórico muestra a las provincias argentinas con mayor número de representantes en certámenes nacionales de relevancia , reflejando la tradición y el éxito en la participación de diferentes regiones. En esta clasificación, Jujuy lidera con 14 representantes, destacándose como la provincia con más presencia en estos eventos, seguida por Misiones con 10 y La Pampa con 5.

Los últimos representantes nacionales de cada período también forman parte del análisis, destacándose nombres como Pía Yécora (Jujuy, 2021), Tiziana Vignolles (Misiones, 2022), Josefina Astorga (Tucumán, 2023) y Martina Rauschenberger (La Pampa, 2024). Esta información pone en valor el desarrollo y la continuidad de las provincias en actividades de índole cultural, deportiva o social a nivel nacional.

La tabla indica un mapa de la participación y el desempeño de las provincias en estos certámenes, mostrando no solo la cantidad sino también la continuidad en la representación nacional, con figuras destacadas que representan a cada región con orgullo.