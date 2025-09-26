sábado 27 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 23:21
Histórico.

Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE

Jujuy encabeza la lista con 14 participantes, seguida por Misiones y La Pampa; datos revelan años y nombres de las últimas representantes en la FNE.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
reinas nacionales de jujuy.jpg
Congreso de la Juventud.
Jujuy.

Comenzó el 41° Congreso de la Juventud en el marco de la FNE 2025
EET 1 PALPALÁ.
Ciudad Cultural.

FNE 2025: lo mejor del segundo desfile de carrozas del Grupo A

Los últimos representantes nacionales de cada período también forman parte del análisis, destacándose nombres como Pía Yécora (Jujuy, 2021), Tiziana Vignolles (Misiones, 2022), Josefina Astorga (Tucumán, 2023) y Martina Rauschenberger (La Pampa, 2024). Esta información pone en valor el desarrollo y la continuidad de las provincias en actividades de índole cultural, deportiva o social a nivel nacional.

reinas nacionales 22.jpg

Detalle del listado histórico y datos por provincia

Jujuy ocupa el primer lugar con 14 representantes, siendo Pía Yécora la última participante en 2021.

Misiones se ubica segunda con 10 representantes, con Tiziana Vignolles como la última en 2022.

La Pampa cuenta con 5 representantes, incluida Martina Rauschenberger, que representó a la provincia en 2024.

Otras provincias como Salta, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero también figuran en el ranking con varios representantes.

provincias con más reinas nacionales.jpg

Provincias con un representante cada una incluyen Tucumán, CABA, Chubut, Catamarca, Chaco, Córdoba y Río Negro, con detalles específicos del último representante y el año de participación.

La tabla indica un mapa de la participación y el desempeño de las provincias en estos certámenes, mostrando no solo la cantidad sino también la continuidad en la representación nacional, con figuras destacadas que representan a cada región con orgullo.

