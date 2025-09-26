Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE

Un registro histórico muestra a las provincias argentinas con mayor número de representantes en certámenes nacionales de relevancia, reflejando la tradición y el éxito en la participación de diferentes regiones. En esta clasificación, Jujuy lidera con 14 representantes, destacándose como la provincia con más presencia en estos eventos, seguida por Misiones con 10 y La Pampa con 5.
Los últimos representantes nacionales de cada período también forman parte del análisis, destacándose nombres como Pía Yécora (Jujuy, 2021), Tiziana Vignolles (Misiones, 2022), Josefina Astorga (Tucumán, 2023) y Martina Rauschenberger (La Pampa, 2024). Esta información pone en valor el desarrollo y la continuidad de las provincias en actividades de índole cultural, deportiva o social a nivel nacional.
Detalle del listado histórico y datos por provincia
Jujuy ocupa el primer lugar con 14 representantes, siendo Pía Yécora la última participante en 2021.
Misiones se ubica segunda con 10 representantes, con Tiziana Vignolles como la última en 2022.
La Pampa cuenta con 5 representantes, incluida Martina Rauschenberger, que representó a la provincia en 2024.
Otras provincias como Salta, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero también figuran en el ranking con varios representantes.
Provincias con un representante cada una incluyen Tucumán, CABA, Chubut, Catamarca, Chaco, Córdoba y Río Negro, con detalles específicos del último representante y el año de participación.
La tabla indica un mapa de la participación y el desempeño de las provincias en estos certámenes, mostrando no solo la cantidad sino también la continuidad en la representación nacional, con figuras destacadas que representan a cada región con orgullo.
