Comenzó el 41° Congreso de la Juventud en el marco de la FNE 2025

Con delegaciones de todo el país, se puso en marcha en Jujuy una nueva edición del Congreso Nacional de la Juventud . El evento se desarrolla en el marco de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes y tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes un espacio de encuentro para compartir ideas, debatir sobre los desafíos actuales y crear proyectos colectivos que impacten en sus comunidades.

Bajo el lema “Tu idea conecta, tu pasión inspira”, el Congreso se extenderá durante dos jornadas con una agenda que incluye charlas a cargo de especialistas, dinámicas de integración, trabajo en grupos y rondas de mentores que orientarán a los estudiantes en el desarrollo de propuestas innovadoras.

El programa contempla que los equipos conformados trabajen en el diseño de proyectos que luego serán revisados, ajustados y presentados en la jornada de cierre. Allí se expondrán las ideas más destacadas y se premiará a los participantes en un clima de camaradería e intercambio.

La apertura oficial reunió a estudiantes de distintas provincias y destacó la presencia de las delegaciones de Tucumán y Chubut, que fueron recibidas con un caluroso aplauso. Participaron la ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, y autoridades del Ente Autárquico Permanente de la FNE: el presidente Martín Meyer, la directora Belén Perdoménico, el coordinador Federico Eleit y la vicepresidenta de la Comisión Estudiantil Larisa Bejarano, junto a otros funcionarios provinciales y representantes de organismos vinculados al evento.

En su mensaje, la ministra Serrano destacó que el Congreso es ante todo un espacio de escucha y aprendizaje: “Estamos aquí para aprender de ustedes, que tienen una mirada distinta de la escuela, de la sociedad y de la situación social y ambiental que vivimos”, expresó.

Además, alentó a los estudiantes a transformar sus ideas en acciones concretas: “Estoy segura de que aquí hay más de 200 buenas ideas. La idea es que trabajen juntos, que construyamos una comunidad de aprendizaje y que esos sueños se conviertan en posibilidades”.