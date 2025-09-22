FNE 2025: Con Victoria Zamar, Capital tiene 35 representantes provinciales

El departamento Dr. Manuel Belgrano de Jujuy se ha convertido en uno de los más destacados en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), con 35 representantes a lo largo de los años.
El Departamento Dr. Manuel Belgrano y su destacada participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes
El departamento Dr. Manuel Belgrano de Jujuy se ha consolidado como uno de los más representativos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), con un total de 35 representantes a lo largo de la historia del evento.
Desde 1972 hasta la actualidad, jóvenes del departamento han llevado con orgullo el nombre de su región, destacándose por su carisma, talento y compromiso estudiantil.
Algunos de los años en los que Dr. Manuel Belgrano tuvo representantes fueron: 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022 y 2023.
IMG_7982
Victoria Zamar, nueva representante de Jujuy de la FNE 2025
Antes de Victoria Zamar, alumna del Colegio Santa Bárbara, había salido Paz Jure, estudiante del Colegio José Hernández, quien destacó por su participación activa y su compromiso con los valores de la fiesta, dejando una huella positiva en la comunidad estudiantil.
La tradición de Dr. Manuel Belgrano en la FNE refleja no solo la belleza y el talento de sus representantes, sino también la importancia de la fiesta como espacio de encuentro, cultura y proyección de los jóvenes jujeños. La historia de estas 34 representantes es un testimonio del orgullo y la identidad que cada estudiante lleva al escenario provincial y nacional.
Las últimas representantes de Dr. Manuel Belgrano elegidas
2023 – Paz Jure
2022-Rocío Montiel
2021 – Pía Yécora
2016- Manuela Poma
2015 - Valentina Oller Brezina
2014 - Florencia Cardarelli
2013 - Valentina Mammana
2009 - Sofía Colonnese
2008 - Pilar Jiménez
2007 - Elena Roca
2006 - María Celeste Ballari
2005 - Damiana Strasorier
2004 - Solange Rivas
2003 - Inés Roca
Victoria Zamar con canal 4
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.