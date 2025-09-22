lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 23:13
Desde 1972.

FNE 2025: Con Victoria Zamar, Capital tiene 35 representantes provinciales

El departamento Dr. Manuel Belgrano de Jujuy cuenta con 35 representantes en la FNE desde 1972, destacándose por su talento, carisma y orgullo estudiantil.

Por  Verónica Pereyra
El departamento Dr. Manuel Belgrano de Jujuy se ha convertido en uno de los más destacados en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), con 35 representantes a lo largo de los años.

El Departamento Dr. Manuel Belgrano y su destacada participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El departamento Dr. Manuel Belgrano de Jujuy se ha consolidado como uno de los más representativos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), con un total de 35 representantes a lo largo de la historia del evento.

Desde 1972 hasta la actualidad, jóvenes del departamento han llevado con orgullo el nombre de su región, destacándose por su carisma, talento y compromiso estudiantil.

Algunos de los años en los que Dr. Manuel Belgrano tuvo representantes fueron: 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022 y 2023.

Victoria Zamar, nueva representante de Jujuy de la FNE 2025

Victoria Zamar, nueva representante de Jujuy de la FNE 2025

Antes de Victoria Zamar, alumna del Colegio Santa Bárbara, había salido Paz Jure, estudiante del Colegio José Hernández, quien destacó por su participación activa y su compromiso con los valores de la fiesta, dejando una huella positiva en la comunidad estudiantil.

La tradición de Dr. Manuel Belgrano en la FNE refleja no solo la belleza y el talento de sus representantes, sino también la importancia de la fiesta como espacio de encuentro, cultura y proyección de los jóvenes jujeños. La historia de estas 34 representantes es un testimonio del orgullo y la identidad que cada estudiante lleva al escenario provincial y nacional.

Las últimas representantes de Dr. Manuel Belgrano elegidas

2023 – Paz Jure

2022-Rocío Montiel

2021 – Pía Yécora

2016- Manuela Poma

2015 - Valentina Oller Brezina

2014 - Florencia Cardarelli

2013 - Valentina Mammana

2009 - Sofía Colonnese

2008 - Pilar Jiménez

2007 - Elena Roca

2006 - María Celeste Ballari

2005 - Damiana Strasorier

2004 - Solange Rivas

2003 - Inés Roca

Victoria Zamar con canal 4

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

