FNE 2025: Con Victoria Zamar, Capital tiene 35 representantes provinciales

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025

El departamento Dr. Manuel Belgrano de Jujuy se ha convertido en uno de los más destacados en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), con 35 representantes a lo largo de los años.

Lee además Expectativas. El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

El Departamento Dr. Manuel Belgrano y su destacada participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes El departamento Dr. Manuel Belgrano de Jujuy se ha consolidado como uno de los más representativos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), con un total de 35 representantes a lo largo de la historia del evento.

Desde 1972 hasta la actualidad, jóvenes del departamento han llevado con orgullo el nombre de su región, destacándose por su carisma, talento y compromiso estudiantil.

Algunos de los años en los que Dr. Manuel Belgrano tuvo representantes fueron: 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022 y 2023.

IMG_7982 Victoria Zamar, nueva representante de Jujuy de la FNE 2025 Antes de Victoria Zamar, alumna del Colegio Santa Bárbara, había salido Paz Jure, estudiante del Colegio José Hernández, quien destacó por su participación activa y su compromiso con los valores de la fiesta, dejando una huella positiva en la comunidad estudiantil. La tradición de Dr. Manuel Belgrano en la FNE refleja no solo la belleza y el talento de sus representantes, sino también la importancia de la fiesta como espacio de encuentro, cultura y proyección de los jóvenes jujeños. La historia de estas 34 representantes es un testimonio del orgullo y la identidad que cada estudiante lleva al escenario provincial y nacional. Las últimas representantes de Dr. Manuel Belgrano elegidas 2023 – Paz Jure 2022-Rocío Montiel 2021 – Pía Yécora 2016- Manuela Poma 2015 - Valentina Oller Brezina 2014 - Florencia Cardarelli 2013 - Valentina Mammana 2009 - Sofía Colonnese 2008 - Pilar Jiménez 2007 - Elena Roca 2006 - María Celeste Ballari 2005 - Damiana Strasorier 2004 - Solange Rivas 2003 - Inés Roca Victoria Zamar con canal 4

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas FNE

capital