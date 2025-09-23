Yuliana Morales de Humahuaca ganó con su proyecto solidario en la FNE 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 – FNE 2025 - tuvo una noche cargada de emociones, en la que no solo se eligió a la nueva Representante Provincial de los Estudiantes, sino también al proyecto social y solidario más destacado entre las 16 candidatas .

En esta edición, la distinción fue para Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca , quien presentó una propuesta innovadora y comprometida: “ Taller de educación emocional para los alumnos de los colegios del departamento de Humahuaca ”.

La iniciativa apunta a brindar herramientas para que los jóvenes puedan gestionar sus emociones , mejorar la convivencia escolar y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad educativa. Según explicó la estudiante, la idea es que los talleres no solo impacten en los alumnos, sino también en docentes y familias, generando un efecto positivo y duradero.

El anuncio se realizó en medio de la Elección de la Representante Provincial, en una Ciudad Cultural colmada que celebró la creatividad y compromiso de las jóvenes participantes. Yuliana recibió el reconocimiento con mucha emoción, destacando que su propuesta busca acompañar a otros jóvenes en su desarrollo personal y social.

El jurado que eligió el proyecto estuvo integrado por personalidades de distintos ámbitos: el arquitecto Germán Giménez, la artista e influencer Agustina Aisama, el emprendedor Emanuel Quiroga, la maquilladora Natalia Liquez, y Verónica Croce, representante provincial de 1989.

Un premio con historia

Este reconocimiento dentro de la FNE no es nuevo: en la edición 2024, la ganadora fue la representante de Ledesma con el proyecto “Queremos una ciudad verde, juntos plantemos árboles”, que la llevó a ser distinguida por sus pares y, en esa misma noche, convertirse también en la Representante Provincial.

Con esta nueva edición, la Fiesta reafirma su espíritu de tradición y compromiso social, mostrando que detrás del brillo de la pasarela y los shows, las y los estudiantes también piensan en el futuro de sus comunidades.