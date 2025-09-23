martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 07:51
Debate.

FNE 2025: este martes se hace el Congreso Nacional de la Juventud

Durante este martes 23, se concretará el Congreso Nacional de la Juventud en el marco de la FNE 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se viene el Congreso de la Juventud de la FNE 2025 (Archivo)

Se viene el Congreso de la Juventud de la FNE 2025 (Archivo)

El Centro de Innovación Tecnológica recibe a jóvenes de distintas provincias para participar de una nueva edición del Congreso Nacional de la Juventud, en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025).

Delegaciones de estudiantes de Jujuy, Salta, Tucumán y muchas otras provincias, son parte desde este martes de un espacio de comunicación, donde puedan desarrollar sus ideas e intercambiar conceptos en el mismo lenguaje.

Los debates buscan aportar propuestas en diferentes temas, siempre bajo la mirada de los jóvenes que procuran acordar puntos en común para no solo sumar su visión de cuestiones puntuales, sino también mejorar la realidad de los alumnos.

FNE 2024: Balance del congreso de la juventud
Se viene el Congreso de la Juventud de la FNE 2025 (Archivo)

Se viene el Congreso de la Juventud de la FNE 2025 (Archivo)

Semana del Estudiante: agenda según cada nivel

Siguiendo el cronograma de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Ministerio de Educación de la Provincia indicó que del 17 al 27 de septiembre las instituciones educativas de los distintos niveles pueden llevar adelante proyectos pedagógicos.

La Semana del Estudiante se desarrollará en todos los niveles. El Inicial y Primario del 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En el Secundario y el Nivel Terciario, en esos días podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Según lo dispuesto en una Resolución oficial, se determinó que habrá asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre. La medida busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades programadas para el cierre de la tradicional celebración que incluye desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

