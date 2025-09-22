lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 09:33
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Los representantes de colegios de toda la provincia llegaron a Ciudad Cultural para la elección del Paje 10 de la FNE 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Paje 10 provincial

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), los protagonistas de la jornada del domingo fueron los pajes, que sorprendieron al público con sus looks llenos de creatividad, detalles únicos y hasta dibujos inesperados que dieron frescura al desfile.

Lee además
Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025
Ciudad Cultural.

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025
FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas
Detalles.

FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas

Más allá de los nombres, lo que marcó la noche fueron las apuestas estilísticas de cada uno de los participantes, que no solo mostraron elegancia, sino también ingenio y originalidad. Entre colores, trajes con guiños modernos y accesorios llamativos, los pajes hicieron del escenario un verdadero desfile de moda juvenil.

Elección del Paje 10

Quienes fueron los elegidos

La elección del Paje 10 Provincial recayó en Facundo Flores Lamothe, de la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”, quien se destacó por su impronta y estilo. El Primer Paje Provincial fue Gastón Chorolque, del Secundario N°25 de Humahuaca, mientras que el título de Segundo Paje Provincial quedó en manos de Joaquín Bixeglia, de la Escuela de Comercio Nº1 “Prof. Casas”.

La Corte de Honor también quedó conformada: Máximo Checa, del Colegio del Salvador, fue elegido como Primer Paje de Honor, y Tiziano Grosso, del Colegio Martín Pescador, como Segundo Paje de Honor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025

FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles

El Secundario de Tres Pozos volvió a la FNE 2025 y se lleva todos los aplausos

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera
Romance.

Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel