FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), los protagonistas de la jornada del domingo fueron los pajes, que sorprendieron al público con sus looks llenos de creatividad, detalles únicos y hasta dibujos inesperados que dieron frescura al desfile.

Más allá de los nombres, lo que marcó la noche fueron las apuestas estilísticas de cada uno de los participantes, que no solo mostraron elegancia, sino también ingenio y originalidad. Entre colores, trajes con guiños modernos y accesorios llamativos, los pajes hicieron del escenario un verdadero desfile de moda juvenil.

Elección del Paje 10

Quienes fueron los elegidos La elección del Paje 10 Provincial recayó en Facundo Flores Lamothe, de la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”, quien se destacó por su impronta y estilo. El Primer Paje Provincial fue Gastón Chorolque, del Secundario N°25 de Humahuaca, mientras que el título de Segundo Paje Provincial quedó en manos de Joaquín Bixeglia, de la Escuela de Comercio Nº1 “Prof. Casas”.

La Corte de Honor también quedó conformada: Máximo Checa, del Colegio del Salvador, fue elegido como Primer Paje de Honor, y Tiziano Grosso, del Colegio Martín Pescador, como Segundo Paje de Honor.

