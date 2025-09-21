lunes 22 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 22:49
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial

El estudiante de la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas” fue elegido Paje 10 Provincial y encabezará la corte masculina en la FNE 2025.

Malka Alvarenga Miranda
La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 tuvo su noche de gala en Ciudad Cultural con la esperada elección de la Corte de Pajes Provinciales, un evento que reunió a estudiantes de toda la provincia y coronó a su gran representante.

El título de Paje 10 Provincial, el máximo reconocimiento de la corte masculina y quien tendrá el honor de coronar a la Reina Nacional de los Estudiantes, fue para Facundo Flores Lamote, de la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”.

Como Primer Paje Provincial fue elegido Gastón Chorolque, del Secundario N°25 de Humahuaca, mientras que el lugar de Segundo Paje Provincial quedó en manos de Joaquín Biglia, representante de la Escuela de Comercio N°1 “José Manuel Estrada”.

La Corte de Honor también quedó conformada por el Primer Paje de Honor: Máximo Checa – Colegio del Salvador y el segundo Paje de Honor: Tiziano Grosso – Colegio Martín Pescador

Con la elección de los pajes, Jujuy ya tiene a su delegación oficial que participará de la Elección Nacional este viernes 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, en una noche que promete ser inolvidable y que contará con la presentación de delegaciones de todas las provincias, shows en vivo y la coronación de la nueva Reina Nacional de los Estudiantes.

La elección del Paje 10 Provincial es uno de los momentos más significativos de la FNE, ya que marca al estudiante que tendrá el privilegio de entregar la corona en el escenario nacional. Este año, el rol recayó en Flores Lamote, quien recibió la ovación del público y celebró emocionado junto a sus compañeros.

Lo que queda de la FNE 2025

    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

