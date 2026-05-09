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9 de mayo de 2026 - 10:01
Jujuy.

Anuncian frío extremo en Jujuy: qué localidades están bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por frío extremo para varias localidades de la provincia de Jujuy durante este sábado 9 de mayo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Qué localidades están bajo alerta

De acuerdo al reporte difundido por el SMN, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por frío extremo son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de los departamentos Dr. Manuel Belgrano y Tilcara.

Según indicaron los especialistas, este tipo de advertencia puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

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Tiempo en Jujuy: el pronóstico para el fin de semana

Cómo estará el tiempo este sábado en Jujuy

Para este sábado 9 de mayo se espera una jornada fría e inestable en la capital jujeña, con una temperatura máxima de apenas 9°C. Además, existe probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Hacia la noche, se prevé el cese de las precipitaciones y un cielo parcialmente nublado.

frío extremo (1).jpg

El domingo mejoraría el tiempo

De cara al domingo, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con un ascenso de temperaturas que llevaría la máxima hasta los 16°C. También se espera una jornada mayormente soleada y con cielo despejado.

No obstante, el frío continuará presente durante las primeras horas del día, ya que la mínima prevista para el 10 de mayo sería de 0°C.

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