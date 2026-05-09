Anuncian frío extremo en Jujuy: qué localidades están bajo alerta amarilla

Las bajas temperaturas llegaron con fuerza a Jujuy y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para distintas localidades de la provincia. Según el pronóstico, estas condiciones se presentarán durante este sábado 9 de mayo, jornada en la que la máxima prevista en San Salvador de Jujuy no superaría los 9°C.

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De acuerdo al reporte difundido por el SMN, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por frío extremo son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de los departamentos Dr. Manuel Belgrano y Tilcara.

Según indicaron los especialistas, este tipo de advertencia puede tener efectos leves a moderados en la salud , especialmente en grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Tiempo en Jujuy: el pronóstico para el fin de semana

Cómo estará el tiempo este sábado en Jujuy

Para este sábado 9 de mayo se espera una jornada fría e inestable en la capital jujeña, con una temperatura máxima de apenas 9°C. Además, existe probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Hacia la noche, se prevé el cese de las precipitaciones y un cielo parcialmente nublado.

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El domingo mejoraría el tiempo

De cara al domingo, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con un ascenso de temperaturas que llevaría la máxima hasta los 16°C. También se espera una jornada mayormente soleada y con cielo despejado.

No obstante, el frío continuará presente durante las primeras horas del día, ya que la mínima prevista para el 10 de mayo sería de 0°C.