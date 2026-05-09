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9 de mayo de 2026 - 08:33
Salud.

"Hay un trabajo muy fino de los antivacunas": advierten por su impacto en la baja vacunación en Jujuy

Una especialista alertó sobre la influencia de la desinformación en redes sociales y su efecto en la decisión de no vacunar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Antivacunas
Movimientos antivacunas&nbsp;

Movimientos antivacunas 

La caída en los niveles de vacunación en Jujuy no solo responde a factores estructurales, sino también a un fenómeno creciente: la influencia de discursos antivacunas, especialmente en redes sociales. Así lo advirtió la doctora Patricia Meyer, jefa del servicio de neumología del Hospital Materno Infantil, en diálogo con TodoJujuy.

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“Creo que en las redes sociales se está viendo el trabajo que se está haciendo desde la Sociedad Argentina de Pediatría insistiendo en la vacunación, pero también hay un trabajo muy fino que se está haciendo de los antivacunas”, señaló.

En ese sentido, explicó que muchas veces la información que circula no es completa. “La gente escucha parcialmente todo lo que implica el no vacunarse”, afirmó la médica en base a su experiencia.

Entre los argumentos que aparecen con frecuencia, la especialista mencionó creencias sin sustento científico. “Dicen que las vacunas no sirven, que los chicos se tienen que inmunizar solos o que pueden generar autismo o parálisis”, detalló.

Frente a esto, fue contundente: “No hay ningún dato científico que demuestre que la vacunación sea la causa de eso”.

Embed - Advierten que la baja vacunación puede generar rebrotes de sarampión en Jujuy

El riesgo de no vacunar

Meyer remarcó que este tipo de discursos puede tener consecuencias concretas en la salud. “Estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros niños o la posibilidad de que queden con secuelas”, advirtió.

Y agregó que esas consecuencias pueden ser graves y duraderas: “A veces no solo son secuelas pulmonares, sino también neurológicas que se arrastran durante toda la vida”.

La especialista consideró que revertir esta situación requiere un esfuerzo conjunto. “Creo que la responsabilidad es compartida”, indicó, y señaló que desde el ámbito médico también es necesario reforzar la insistencia en la vacunación.

VACUNACION

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