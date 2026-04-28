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28 de abril de 2026 - 13:13
Salud.

Sube la demanda de antigripales y vacunas en Jujuy

Las vacunas antigripales cuestan alrededor de $67.700 y, según indicaron, por ahora hay stock disponible en farmacias de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Vacunación antigripal en Jujuy&nbsp;

Vacunación antigripal en Jujuy 

Con la llegada del frío y el cambio estacional, las farmacias de Jujuy ya comenzaron a notar un movimiento más intenso en la demanda de medicamentos para cuadros respiratorios y las vacunas antigripales. Antigripales, aerosoles bronquiales y vacunas vuelven a aparecer entre las consultas más frecuentes, en una época del año donde las bajas temperaturas suelen empujar este tipo de compras.

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Así lo explicó la farmacéutica Silvina Figueroa, MP 299, al señalar que el incremento ya se siente en mostrador. “Ya está empezando la demanda de antigripales, de medicamentos para problemas respiratorios porque es lo que más se está notando ahora”, sostuvo.

Qué pasa con las vacunas antigripales en Jujuy

Uno de los puntos centrales de esta etapa es la vacuna antigripal. Según indicó Figueroa, durante las últimas semanas hubo una mayor búsqueda en farmacias privadas, en parte porque al principio no había suficiente disponibilidad en el sistema público.

Tuvimos demanda de vacunas dado que como no había muchas vacunas en el ministerio, en los servicios de salud del Estado, entonces sí tuvimos que tener más stock las farmacias”, explicó. Y agregó:

“hubo más demanda en la parte privada de vacunas antigripales”. “hubo más demanda en la parte privada de vacunas antigripales”.

En cuanto al precio, detalló que hoy la vacuna ronda entre los $67.000 y $70.000. “Más o menos entre 67.000 a 70.000 pesos”, precisó. De todos modos, aclaró que el valor no subió tanto como se esperaba.

“No están mucho más caras que el año pasado... nos pensábamos que iba a estar más cara la verdad”, comentó. “No están mucho más caras que el año pasado... nos pensábamos que iba a estar más cara la verdad”, comentó.

Hay vacunas antigripales
Las farmacias de Jujuy registran más consultas por antigripales y vacunas

Las farmacias de Jujuy registran más consultas por antigripales y vacunas

Cuánto cuestan los antigripales y los remedios respiratorios

Además de las vacunas, también crecieron las consultas por medicamentos para aliviar síntomas respiratorios. Según Figueroa, ahí hay una diferencia importante de precios según el tipo de producto.

La verdad que sí hay mucha demanda ahora”, dijo sobre los remedios para estos cuadros. Y explicó que los aerosoles y tratamientos bronquiales son los más costosos, mientras que los antigripales en comprimidos se mantienen en valores más accesibles.

Más o menos, por ejemplo, un antigripal podemos hablar de una tableta de 5.000 pesos”, indicó. En cambio, cuando se trata de aerosoles respiratorios, el gasto puede subir mucho más: “Podemos ir hasta más o menos 40.000 a 50.000 pesos”.

"Un antigripal podemos hablar de una tableta de $5.000" "Un antigripal podemos hablar de una tableta de $5.000"

también volvió la compra de barbijos y alcohol en gel

Otro detalle que comenzó a repetirse en las farmacias es la compra preventiva de insumos que habían quedado más asociados a los peores momentos del coronavirus.

Figueroa contó que, ante la circulación de enfermedades respiratorias y algunos casos de COVID, muchas personas volvieron a tomar precauciones.

“Hubo gente que empezó de nuevo con el tema de adquirir barbijos por las dudas, alcohol en gel” “Hubo gente que empezó de nuevo con el tema de adquirir barbijos por las dudas, alcohol en gel”

Para la profesional, eso muestra que parte de la población dejó atrás la relajación que se había instalado en el último tiempo. “Empezaron a tomar precauciones, que estábamos como muy relajados también con eso”, advirtió.

Vacunas antigripales
Vacunas antigripales

Vacunas antigripales

Stock en las farmacias

Sobre el abastecimiento, la farmacéutica llevó tranquilidad. Según explicó, después de algunas semanas más ajustadas, la situación se fue normalizando y actualmente hay stock en las farmacias.

Sí, ya ahora es como que más o menos se normalizó todo”, dijo. Y completó: “Hay stock en las farmacias... así que ya estamos un poco más tranquilos ahora”.

Con el frío avanzando y las consultas en aumento, la demanda ya empezó a moverse en Jujuy. Vacunas, antigripales, aerosoles y hasta barbijos vuelven a ocupar un lugar central en las farmacias, en un contexto donde muchas familias buscan prevenir o enfrentar los primeros cuadros respiratorios de la temporada.

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