La ANMAT prohibió una serie de maquillajes infantiles y máscaras faciales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país de una serie de maquillajes y cosméticos infantiles que no estaban registrados ante el organismo y que por este motivo podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores.
La decisión se dio a conocer a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, la 3524/2026 y la 3435/2026, donde se explica que durante una serie de controles realizados en diferentes comercios de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron maquillajes para niños, promocionados con reconocidos personajes infantiles, sin control ante la ANMAT.
Según se indicó, la prohibición se tomó para “proteger a los eventuales usuarios” de estos productos y alcanza a todos los lotes, tamaños y fechas de vencimiento, ya que -por no estar registrados ante el organismo- no se puede "garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos".
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