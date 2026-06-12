La ANMAT prohibió una serie de maquillajes infantiles y máscaras faciales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país de una serie de maquillajes y cosméticos infantiles que no estaban registrados ante el organismo y que por este motivo podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores.

La decisión se dio a conocer a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, la 3524/2026 y la 3435/2026, donde se explica que durante una serie de controles realizados en diferentes comercios de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron maquillajes para niños, promocionados con reconocidos personajes infantiles, sin control ante la ANMAT.

Según se indicó, la prohibición se tomó para “proteger a los eventuales usuarios” de estos productos y alcanza a todos los lotes, tamaños y fechas de vencimiento, ya que -por no estar registrados ante el organismo- no se puede "garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos".

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El listado de los productos que retiró ANMAT Labial Shine lip gloss, marca “MOCMALLURE” con accesorio llavero, vencimiento 2029”

Labial lip gloss Star Magic Color marca “MOCMALLURE” con accesorio llavero en forma de flor, vencimiento 2029, made in P.R.C.”

Rubor Blusher LUCKY marca “MOCMALLURE” paleta conteniendo seis tonos de blush con imagen de oso en su exterior, vencimiento 04/2030, made in China”

“Labial lip balm LOVE IS TEA HONEY marca “YOUMI”, en forma de cupcake con cara de Hello Kitty , made in China”

, made in China” “Polvo iluminador Highlighter Powder marca “Romantic Queen”, con dibujo de unicornio , cont. neto 20g, vencimiento 02/2029”

, cont. neto 20g, vencimiento 02/2029” “Labial en barra lip balm Lipstick marca “GAGK” con tapa en forma de Hello Killy , cont. Neto 3.5g, vencimiento 03/03/2027, con descripciones en letra orientales”

, cont. Neto 3.5g, vencimiento 03/03/2027, con descripciones en letra orientales” “Labial lip gloss makeup con muñeco de Labubu marca “POLA AYIR”, made in P.R.C.”

marca “POLA AYIR”, made in P.R.C.” “Labial lip gloss marca “MINI TANGO BEAUTY”, envase en forma de jirafa rosada”

Mascarilla facial Mouse marca “MILLION PAULINE”, 23 ml, made in P.R.C., vencimiento 11/12/2027”

marca “MILLION PAULINE”, 23 ml, made in P.R.C., vencimiento 11/12/2027” “Pack Toallas húmedas mini Capybara marca “MBMP”, vencimiento 08/10/2027” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado

marca “MBMP”, vencimiento 08/10/2027” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado “Rubor blusher love marca “RIMOCOO”, made in P.R.C.”

“Labial lip gloss UNICORN marca “RIMOCOO”, made in P.R.C., vencimiento 14/03/2027”

“Labial lip balm long-lasting waterproof LABUBU marca “MEIKE GLAMOUR”, 28g, made in P.R.C.

“Set de labiales color changing lipstick STRAWBERRY SWEET marca “DRAGON RANEE”

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