Analistas del BCRA anticipan una inflación desacelerada y proyectan un dólar de $1.652 hacia diciembre.

Las proyecciones del mercado relevadas por el Banco Central anticipan que la inflación de julio habría cerrado en 2%. El resultado final dependerá del informe que difundirá el INDEC el 13 de agosto. Los detalles, en la nota.

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El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central mostró que los analistas privados estiman que la inflación de julio se ubicó en torno al 2% . El dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será difundido por el INDEC el próximo jueves 13 de agosto.

Según el relevamiento del BCRA, los analistas privados recortaron levemente su proyección de inflación anual para 2026: ahora esperan una suba acumulada de precios del 29,8% , dos décimas menos que lo previsto en el informe anterior.

El informe también incluyó proyecciones sobre el mercado cambiario. Según los analistas consultados por el BCRA, el dólar oficial alcanzaría los $1.512 en agosto y finalizaría el año en $1.652 .

Los especialistas consultados por el BCRA ajustaron sus proyecciones para el dólar oficial. De acuerdo con el REM, esperan que el tipo de cambio minorista cierre el mes en $1.512, una cifra 40 centavos inferior a la estimada en la medición anterior. La revisión a la baja se repitió en todos los meses relevados hasta diciembre.

Las proyecciones mensuales del REM mostraron una corrección a la baja en todos los períodos relevados hasta fin de año:

Septiembre: los analistas estimaron un dólar oficial de $1.546 , unos $1,80 menos que en el informe anterior.

los analistas estimaron un dólar oficial de , unos que en el informe anterior. Octubre: la previsión se ubicó en $1.577 , con un recorte de $11,60 respecto del cálculo previo.

la previsión se ubicó en , con un recorte de respecto del cálculo previo. Noviembre: el tipo de cambio fue proyectado en $1.618 , una baja de $2,40 frente al relevamiento anterior.

el tipo de cambio fue proyectado en , una baja de frente al relevamiento anterior. Diciembre: el dólar cerraría 2026 en $1.652, lo que implicó una reducción de $20,70 en comparación con la estimación del mes pasado.

En materia de inflación, los especialistas relevados por el BCRA sostuvieron sus pronósticos para los próximos meses, con las siguientes variaciones esperadas:

Julio 2026: 2%

Agosto 2026: 1,8%

Septiembre 2026: 1,8%

Octubre 2026: 1,7%

Noviembre 2026: 1,6%

Diciembre 2026: 1,8%

Enero 2027: 1,7%

La inflación de los alimentos se aceleró al 3,4% en julio

El rubro de alimentos y bebidas mostró una aceleración en julio y cerró el mes con un incremento del 3,4%, según el relevamiento de LCG. La variación superó las expectativas del mercado para la inflación total del período, estimada en torno al 2%.

La medición, basada en el seguimiento de más de 8.000 productos comercializados en cinco cadenas de supermercados, identificó a las carnes, los lácteos y los panificados como los principales motores de la aceleración registrada en el mes.

El informe de LCG señaló que los alimentos y bebidas aumentaron 0,7% en la última semana de julio, consolidando un mes en el que el rubro acumuló subas en cada período relevado, sin registrar variaciones negativas.

Entre los productos que registraron las mayores subas durante la última semana de julio se destacaron:

Panificados, cereales y pastas: registraron una suba del 2,0%.

Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: aumentaron 2,0%.

Lácteos y huevos: también avanzaron 2,0%.

Comidas listas para llevar: tuvieron un incremento del 0,9%.

Frutas: subieron 0,8%.

En contraste, los menores incrementos de la semana se observaron en los siguientes rubros:

Verduras: registraron una suba del 0,3%.

Carnes: aumentaron 0,7%.

Azúcar, miel, dulces y cacao: tuvieron un incremento del 0,9%.

Condimentos y otros productos alimenticios: avanzaron 1,7%.

Aceites: registraron una variación del 1,8%.