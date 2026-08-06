Endeudamiento familiar: a quién recurren los argentinos cuando necesitan dinero y en qué lo gastan. 

Un informe revela que la mayoría de los hogares que atraviesan problemas de ingresos y endeudamiento recurre a préstamos para llegar a fin de mes, con la deuda como herramienta de supervivencia. Los detalles, en la nota.

Más de la mitad de las familias argentinas atraviesa dificultades para sostener sus ingresos y, en muchos casos, no logra llegar a fin de mes . Frente a ese escenario, una amplia mayoría recurre al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos , comprar alimentos o incluso cancelar compromisos financieros acumulados.

El relevamiento de la consultora Management & Fit analiza el impacto del endeudamiento familiar y aporta una mirada sobre las estrategias que adoptan los hogares para sostener sus gastos. El informe se contrapone con los datos del sistema financiero, que muestran un fuerte incremento de la morosidad privada , cercana al 13% de la cartera de créditos y en su máximo registro desde 2001 .

El estudio tomó como referencia al 71,9% de los encuestados que afirmó tener deudas y evaluó las distintas formas de financiamiento a las que recurren los hogares. En ese segmento, las tarjetas de crédito concentran la mayor participación , con el 37,2%, seguidas por los préstamos personales o de libre disponibilidad , con el 11,1%.

El mapa del endeudamiento familiar incluye también alternativas por fuera del sistema bancario tradicional. Según el informe, un 9,9% de los encuestados recurrió a préstamos de billeteras virtuales y un 8,1% pidió dinero a familiares o amigos. En contraste, los créditos hipotecarios o prendarios alcanzaron solo al 2,3% de los casos. Además, un 28% de los entrevistados señaló que no tiene ninguna deuda.

Endeudamiento familiar: en qué gastan los argentinos

El relevamiento muestra que la mayor parte del endeudamiento familiar está vinculada al consumo cotidiano. Un 33,4% de los consultados aseguró haber recurrido al crédito para comprar alimentos y cubrir los gastos mensuales, seguido por quienes lo utilizaron para cancelar otras deudas (25,9%) y para adquirir electrodomésticos u otros bienes durables (8,5%).

El informe también registró otros destinos del crédito, aunque con menor incidencia: alquiler o vivienda representó el 5,9% de los casos; sostener un emprendimiento o negocio, el 4,7%; y los gastos de salud y educación, el 2,4% cada uno.

De esta manera, el relevamiento sobre 2.600 casos realizado a fines de julio evidencia que la deuda aparece principalmente como una herramienta para afrontar la vida cotidiana más que como una vía de inversión o crecimiento.

En cuanto a la situación de ingresos, el relevamiento reveló que poco más de un tercio de los hogares llega a fin de mes con lo justo, pero sin mayores complicaciones. Sin embargo, un 20,2% señaló que el dinero no le alcanza y atraviesa algunas dificultades, mientras que un 10,7% describió una situación aún más compleja.

Del otro lado de la distribución, un 34,8% señaló que logra cubrir sus gastos con comodidad y un 10,7% indicó que incluso puede ahorrar. Sin embargo, el relevamiento de Management & Fit muestra que más de la mitad de los encuestados (53,6%) atraviesa algún grado de dificultad vinculada a sus ingresos.