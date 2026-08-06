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6 de agosto de 2026 - 15:13
País.

Tucumán: llevaba 27 aves silvestres enjauladas en el baúl de su auto

El auto circulaba sobre la Ruta Nacional N° 9 por la provincia de Tucumán cuando fue detenido por los efectivos de Gendarmería.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
gendarmería aves

En la tarde del miércoles efectivos del Escuadrón 55 de la provincia de Tucumán llevaron adelante un operativo sobre Ruta Nacional N° 9, a la altura del Peaje Molle Yaco, Departamento Trancas y demoraron a un hombre mayor de edad quien transportaba aves silvestres en el baúl de un Ford Falcón.

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Al momento de registrar el auto, los efectivos escucharon ruidos extraños que provenían del baúl, por lo que procedieron a abrirlo y constataron la existencia de jaulas que estaban recubiertas con una tela, dentro de ellas había aves silvestres.

Las actuaciones se realizaron en el marco de infracción a la Ley Provincial 6.292 “Ley de Recursos Naturales Renovables y Áreas Protegidas”.

27 aves liberadas

Luego del hallazgo de las aves, los efectivos de Gendarmería tomaron contacto con la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia, que orientaron a la liberación de 12 Reinas Mora, cinco Semilleros, cuatro Cardenal Común, tres Jilgueros Dorado, una Brasita de Fuego, un Soldadito Común y una Campanita; por encontrarse en infracción a la Ley Provincial 6.292 “Ley de Recursos Naturales Renovables y Áreas Protegidas”.

Además, los uniformados destruyeron las jaulas conforme a las directivas impartidas por el organismo y labraron las actuaciones.

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