Tucumán: llevaba 27 aves silvestres enjauladas en el baúl de su auto

En la tarde del miércoles efectivos del Escuadrón 55 de la provincia de Tucumán llevaron adelante un operativo sobre Ruta Nacional N° 9, a la altura del Peaje Molle Yaco, Departamento Trancas y demoraron a un hombre mayor de edad quien transportaba aves silvestres en el baúl de un Ford Falcón.

Al momento de registrar el auto, los efectivos escucharon ruidos extraños que provenían del baúl, por lo que procedieron a abrirlo y constataron la existencia de jaulas que estaban recubiertas con una tela, dentro de ellas había aves silvestres.

Las actuaciones se realizaron en el marco de infracción a la Ley Provincial 6.292 “Ley de Recursos Naturales Renovables y Áreas Protegidas”.

27 aves liberadas Luego del hallazgo de las aves, los efectivos de Gendarmería tomaron contacto con la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia, que orientaron a la liberación de 12 Reinas Mora, cinco Semilleros, cuatro Cardenal Común, tres Jilgueros Dorado, una Brasita de Fuego, un Soldadito Común y una Campanita; por encontrarse en infracción a la Ley Provincial 6.292 “Ley de Recursos Naturales Renovables y Áreas Protegidas”.

Además, los uniformados destruyeron las jaulas conforme a las directivas impartidas por el organismo y labraron las actuaciones.

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