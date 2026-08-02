Viajaba desde Jujuy con más de 4 kilos de cocaína ocultos en valijas

Una mujer de nacionalidad boliviana fue detenida por Gendarmería Nacional luego de que descubrieran que viajaba en un colectivo con más de 4 kilos de cocaína ocultos en dos valijas con doble fondo. La pasajera había abordado un micro proveniente de la ciudad capital de Jujuy con destino a Tucumán.
El procedimiento se realizó durante un control sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358, donde efectivos de la Patrulla Eventual Trancas, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, inspeccionaban un transporte público de pasajeros.
El operativo en la Ruta 9
Durante el control físico y documentológico del colectivo, los gendarmes utilizaron un scanner móvil y contaron con el apoyo de un binomio cinotécnico, es decir, un perro entrenado para detectar estupefacientes.
En medio de la inspección, el animal marcó dos valijas pertenecientes a una pasajera mayor de edad, de nacionalidad boliviana. La reacción del perro alertó a los efectivos sobre la posible presencia de sustancias ilegales dentro del equipaje. A partir de esa señal, se dio intervención al Juzgado Federal correspondiente, que autorizó la apertura manual de las valijas.
Valijas con doble fondo
Al revisar los equipajes, el personal de Gendarmería descubrió que las dos valijas tenían un doble fondo. En ese espacio oculto encontraron cuatro paquetes rectangulares compactos que contenían una sustancia blanca.
Luego intervino personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán”, que realizó las pruebas de campo Narcotest. El resultado fue positivo para cocaína.
La droga secuestrada alcanzó un peso total de 4 kilos 431 gramos
La mujer quedó detenida
El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, que ordenó la detención de la pasajera por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.
La mujer permanece detenida mientras avanza la investigación judicial para determinar el origen de la droga, su destino final y si existen otras personas vinculadas al traslado.
Lo que tenés que saber
- La detenida es una mujer de nacionalidad boliviana.
- Viajaba en un colectivo que había salido desde Jujuy.
- El micro tenía destino a Tucumán.
- El control fue sobre la Ruta Nacional N° 9.
- Intervino la Patrulla Eventual Trancas.
- El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 55 “Tucumán”.
- Un perro adiestrado marcó dos valijas.
- Las valijas tenían doble fondo.
- Hallaron cuatro paquetes rectangulares.
- El Narcotest dio positivo para cocaína.
- El peso total fue de 4 kilos 431 gramos.
- Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán.
- La mujer quedó detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes.
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