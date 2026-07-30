Salta: tres mujeres y un menor trasladaban cocaína y marihuana

Gendarmería Nacional secuestró cocaína y marihuana en dos procedimientos realizados en la provincia de Salta. En los operativos fueron involucradas tres mujeres adultas y un menor de edad, en el marco de controles efectuados por efectivos del Escuadrón 20 “Orán”.
Los hechos se registraron en dos puntos distintos. El primero ocurrió durante la inspección de un ómnibus de pasajeros sobre la Ruta Nacional N° 50, mientras que el segundo tuvo lugar en un camino secundario que conecta con Bolivia.
Droga escondida entre sábanas y ropa de abrigo
El primer procedimiento fue realizado por personal de la Sección Reforzada “28 de julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”. Los efectivos se encontraban en el Puesto de Control Fijo de Gendarmería, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 50, cuando inspeccionaron un transporte de pasajeros.
Durante el control, los gendarmes detectaron que tres mujeres de nacionalidad argentina trasladaban toallones, juegos de sábanas y ropa de abrigo entre sus equipajes. Al revisar en profundidad, constataron que entre esas pertenencias había ladrillos con sustancias estupefacientes.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron 7 kilos 185 gramos de cocaína y 135 gramos de cannabis sativa. Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, las tres mujeres quedaron detenidas.
En dos procedimientos, Gendarmería detectó cocaína y marihuana. Tres mujeres quedaron detenidas y un menor supeditado a la causa.
Un menor llevaba marihuana en una bolsa
En paralelo, efectivos de la Sección Reforzada “Aguas Blancas”, también perteneciente al Escuadrón 20 “Orán”, realizaban tareas de patrullaje sobre un camino que conecta con el Estado Plurinacional de Bolivia.
En ese sector, los gendarmes observaron a un menor de edad que caminaba por una senda con una bolsa de nylon. Al advertir la presencia del personal de la fuerza, el joven intentó escapar, pero fue aprehendido de inmediato.
La requisa se realizó ante testigos y permitió detectar paquetes con 10 kilos 385 gramos de marihuana. En este caso también intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el secuestro del estupefaciente y de un teléfono celular.
Qué resolvió la Justicia
Tras los procedimientos, la Justicia dispuso situaciones diferentes para las personas involucradas. Las tres mujeres que viajaban en el ómnibus quedaron detenidas, mientras que el menor de edad quedó supeditado a la causa y fue entregado a sus progenitores.
La investigación continuará para determinar el origen y destino de la droga, además de establecer si las personas involucradas actuaban de manera individual o si formaban parte de una estructura mayor vinculada al traslado de estupefacientes en la zona norte de Salta.
Lo que tenés que saber
- Los operativos fueron realizados por Gendarmería Nacional.
- Ocurrieron en la provincia de Salta.
- Intervino el Escuadrón 20 “Orán”.
- El primer procedimiento fue sobre la Ruta Nacional N° 50.
- Tres mujeres viajaban en un ómnibus de pasajeros.
- Llevaban droga oculta entre toallones, sábanas y ropa de abrigo.
- Secuestraron 7 kilos 185 gramos de cocaína.
- También incautaron 135 gramos de cannabis sativa.
- Las tres mujeres quedaron detenidas.
- El segundo operativo fue en un camino que conecta con Bolivia.
- Un menor llevaba 10 kilos 385 gramos de marihuana.
- El menor quedó supeditado a la causa y fue entregado a sus padres.
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