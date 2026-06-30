Alerta global de la ONU por el avance de drogas sintéticas y su impacto en Argentina

Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre el crecimiento sostenido de las drogas sintéticas de alta potencia en Argentina y a nivel global. El documento señala la expansión de laboratorios ilegales que alteran sustancias y amplían la variedad de combinaciones químicas.

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Esa medida genera un escenario cada vez más complejo para la respuesta sanitaria y aumentando los peligros asociados para la salud pública.

El más reciente Informe Mundial sobre las Drogas 2026 , elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) , alertó acerca de un “crecimiento sin precedentes” en la circulación de sustancias cada vez más potentes y riesgosas. El reporte se enmarca en un escenario global en el que, según estimaciones, unas 331 millones de personas consumieron drogas durante el año 2024.

El documento publicado el viernes indica que el consumo global de estupefacientes ilegales se incrementó un 34% en los últimos diez años , llegando a afectar al 6,2% de las personas de entre 15 y 64 años .

En ese contexto, el informe sostiene que Argentina forma parte de una dinámica que ya no se limita al papel de país de paso, sino que también evidencia un aumento del consumo interno y una mayor diversificación del fenómeno. Además, se registran la aparición de nuevas sustancias químicas y la consolidación de un mercado basado en la combinación de distintos estupefacientes.

Un cuadro del Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la UNODC detalla la diversificación de mezclas de drogas ilícitas, sus componentes y las principales regiones de presencia, incluyendo Argentina.

La directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, sintetizó la advertencia al señalar: “Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes”.

De acuerdo con el organismo, durante 2024 se detectó la circulación de 755 nuevas sustancias psicoactivas, mientras que 118 de ellas fueron reportadas por primera vez.

En cuanto al consumo, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada a nivel mundial, con alrededor de 256 millones de consumidores, seguido por los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis.

De acuerdo con el informe, Sudamérica —con especial énfasis en Colombia, Bolivia y Perú— se mantiene como el principal foco de producción de cocaína a nivel global. El documento detalla que aproximadamente el 64% de las incautaciones mundiales de esta droga se llevan a cabo en territorio sudamericano, mientras que Colombia concentra cerca del 40% del total global.

Drogas de diseño.

La expansión del mercado de drogas también genera consecuencias sanitarias y sociales de gran impacto: el consumo de sustancias ilícitas provoca cerca de 500.000 muertes anuales, mientras que apenas uno de cada doce individuos con cuadros severos de adicción accede a algún tipo de tratamiento.

En ese contexto, durante el fin de semana, el médico psiquiatra, legista y neurólogo Enrique De Rosa Alabaster analizó el crecimiento de las adicciones múltiples y planteó un cambio de enfoque: “El cambio de paradigma es que el problema ya no radica en una sustancia específica, sino en un contexto de poliadicción en el que se mezclan sedantes, residuos de todo tipo, drogas veterinarias, anestésicos y estimulantes”.

Crece el consumo de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo.

Argentina en el mapa de las nuevas amenazas químicas

El informe subrayó que Argentina, junto con Colombia y Chile, integra uno de los nodos más relevantes de Sudamérica en la circulación de la conocida “cocaína rosa” o “tusi”. Se trata de una sustancia que, en la mayoría de los casos, casi no contiene cocaína en su composición.

En cambio, suele elaborarse a partir de una mezcla de ketamina, metanfetamina y MDMA (éxtasis), a la que en determinadas ocasiones se le incorporan opioides sintéticos de alta potencia, como el fentanilo o los nitacenos.

“Estas mezclas reflejan una nueva tendencia de uso polidrogas en Sudamérica”, señala el informe. La mezcla de distintos compuestos incrementa la toxicidad y eleva los riesgos sanitarios, incluso cuando se trata de usos ocasionales o recreativos.

“El mercado ilícito impuso las mezclas como respuesta a una sociedad que medicaliza su sufrimiento, en la cual el rendimiento es el eje existencial absoluto", señala De Rosa Alabaster.

El cannabis continuó siendo la droga más popular en el mundo en 2024, seguido de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis, señaló la UNODC.

“UNODC identifica a la Argentina y Chile (junto con Canadá) como las principales ubicaciones de laboratorios desmantelados de éxtasis (MDMA) fuera de sus focos históricos tradicionales (Europa Occidental, Oceanía y el Sudeste Asiático) entre los años 2020 y 2024. Los datos de interdicción policial ratifican esta realidad, registrándose el decomiso de más de 125 kilogramos de sustancias tipo MDMA en el último año”, apuntó el defensor del Pueblo Adjunto bonaerense y encargado del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, Walter Martello.

Martello además alertó sobre el aumento de la popularidad del “tusi”, también conocido como “cocaína rosa”, y explicó: “Este cóctel —surgido en Sudamérica y propagado velozmente a Europa— suele engañar por completo al consumidor joven al expenderse en entornos de ocio nocturno y fiestas electrónicas como si fuera cocaína de alta pureza, cuando en realidad contiene mezclas totalmente impredecibles y altamente letales de ketamina, MDMA, metanfetamina o adulterantes nocivos”.

Las incautaciones de narcóticos en 2024 revelaron «cinco veces más tipos de drogas» que antes del año 2000, agregó el informe.

Mezclas adulteradas, nitazenos y urgencias difíciles de tratar

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una advertencia sobre el crecimiento de las drogas sintéticas, en un contexto donde el mercado ilícito se expande de manera acelerada, incorpora sustancias cada vez más potentes y promueve la aparición de combinaciones adulteradas y modalidades de consumo que incrementan los riesgos para la salud.

El documento también señaló un cambio progresivo en el patrón de consumo, con una transición desde opioides de origen natural o vegetal hacia opciones completamente sintéticas, entre las que se incluyen el fentanilo, los nitacenos y las orfinas.

La inquietud más urgente se centra en las sustancias adulteradas comercializadas bajo denominaciones engañosas, que reúnen en su composición estimulantes, depresores del sistema nervioso central y compuestos alucinógenos.

Un gráfico de barras ilustra la prevalencia del uso de ketamina en Argentina (0.8% de por vida y 0.1% en el último año) y otras naciones, según encuestas de población de 2013 a 2024, con datos de la UNODC.

En este contexto se menciona la denominada “agua de la felicidad”, identificada en regiones del este y sudeste asiático, presentada como un líquido que contiene mezclas de ketamina, metanfetamina, cafeína y benzodiazepinas.

En Liberia y Sierra Leona, el consumo de kush —una sustancia económica de consumo inhalado, altamente adictiva, elaborada a partir de cannabinoides sintéticos y opioides de gran potencia— motivó la declaración de un estado de emergencia en 2024, debido al incremento de fallecimientos entre la población joven.

El mismo reporte también hace referencia a otras combinaciones de drogas, como el kadhafi en Costa de Marfil y el nyaope en Sudáfrica, ambas asociadas a patrones de consumo de alto riesgo.

Se estima que 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, es decir, el 6,2 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años. Crece el consumo de drogas sintéticas más potentes en Argentina.

La principal autora del informe, Chloe Carpentier, alertó en sus declaraciones sobre la complejidad que implica tratar este tipo de intoxicaciones: “Quienes consumen estas sustancias desconocen qué han ingerido, y lo mismo ocurre con el personal de salud que los asiste en situaciones de emergencia”.

Por su parte, De Rosa Alabaster subraya además la insuficiencia de respuestas tanto sanitarias como sociales frente a un escenario de consumo cada vez más intrincado y difícil de abordar: “La falta de protocolos, de sistemas de triaje, la ausencia de estructura para la respuesta inmediata y, en casos urgentes, la imposibilidad fáctica (no teórica) de las internaciones, deriva en un eje del problema: hacer creer que aquel que se encuentra en una situación de necesidad de asistencia es el único culpable de su malestar”.

A escala nacional, el informe señaló la presencia de nitazenos en la Argentina. Según el documento, durante 2024 el país registró la detección de entre uno y cinco tipos distintos de análogos de nitazenos.

El uso mundial de drogas ilícitas creció 34% en una década.

Uso de ketamina fuera del ámbito médico

La ketamina es un medicamento de amplio uso en la medicina humana y veterinaria, empleado principalmente como anestésico y analgésico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como un fármaco esencial y no se encuentra bajo fiscalización internacional. No obstante, el reporte advierte que su consumo con fines no terapéuticos aparece cada vez con mayor frecuencia en distintos mercados de drogas alrededor del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que la ketamina es un fármaco fundamental en el ámbito de la anestesiología y en la atención de urgencias, especialmente en sistemas de salud con recursos limitados o en regiones impactadas por conflictos armados.

En simultáneo, durante los últimos veinte años se profundizó su investigación en el campo de la psiquiatría, y en diversos países se aprobó el uso de su isómero S (esketamina) como terapia complementaria en casos de depresión resistente a los tratamientos convencionales.

Un reciente informe de la ONU alertó sobre el auge de drogas sintéticas.

Desde una perspectiva histórica, el informe indica que el uso con fines no terapéuticos comenzó a documentarse apenas algunos años después de su síntesis en 1962, y posteriormente se afianzó dentro de determinados entornos recreativos nocturnos en Estados Unidos y Europa Occidental durante las décadas de 1980 y 1990.

Luego de una disminución en los primeros años del siglo XXI, su consumo volvió a incrementarse de manera significativa en algunas zonas de Asia y Sudamérica, donde pasó a integrarse como uno de los componentes habituales de diversas mezclas de drogas en circulación.

La UNODC señaló que los productores de estas sustancias alteran de manera constante sus composiciones químicas con el objetivo de sortear las normativas vigentes y dificultar su detección por parte de los sistemas de control. Según el organismo, los decomisos realizados en 2024 evidenciaron una variedad de drogas hasta cinco veces mayor en comparación con el período previo al año 2000.

331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024.

De acuerdo con la oficina de la ONU, el universo de nuevas sustancias psicoactivas en circulación alcanzó las 755 identificaciones durante 2024, mientras que 118 de ellas fueron detectadas por primera vez ese mismo año. Estos registros resultan elocuentes y ponen en evidencia la rapidez con la que operan y evolucionan los laboratorios clandestinos a nivel global.

Cannabis y nuevas rutas de consumo

Respecto del cannabis, en la Argentina se observa un patrón de consumo comparable al registrado a nivel mundial, caracterizado por cigarrillos de marihuana con niveles más elevados de THC. El informe señala que en zonas como América del Norte y Europa se ha incrementado la concentración de THC, mientras que simultáneamente se redujo la presencia de CBD.

La expansión de estas sustancias no se restringe únicamente a presentaciones en polvo o comprimidos. En este sentido, la ONU identificó cartuchos para cigarrillos electrónicos que contienen cocaína, heroína y cannabinoides sintéticos, y en otras regiones incluso detectó dispositivos con opioides altamente potentes como los nitazenos.

La agencia, además, hizo referencia a los denominados K-pods en Asia, que consisten en combinaciones de ketamina y etomidato, este último un anestésico de uso hospitalario que, al ser inhalado, puede generar una pérdida abrupta de la conciencia.

La ONU alertó sobre el auge de drogas sintéticas.

Por otra parte, en distintos ámbitos de la vida nocturna asiática también se ha detectado la presencia de las llamadas “piruletas de fiesta”, productos que incorporan diversas mezclas de sustancias sintéticas.

La metanfetamina también experimentó una expansión significativa a nivel mundial. La UNODC señaló que la aparición de nuevas rutas de tráfico, junto con el crecimiento de la producción, permitió la apertura de mercados en regiones como Oriente Medio, África y diversas zonas de Europa, mientras que el este y sudeste asiático continúan teniendo un rol predominante en materia de incautaciones.

El nuevo Informe Mundial sobre las Drogas 2026.

El avance de este mercado, según agregó la oficina de la ONU, también contribuye al fortalecimiento de estructuras delictivas, impulsa escenarios de violencia y dificulta la capacidad de respuesta del sistema sanitario. En numerosos casos de emergencia, la sustancia ingerida no logra ser identificada de forma inmediata, lo que complica la elección del tratamiento más apropiado.