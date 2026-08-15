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15 de agosto de 2026 - 22:04
Salud.

Jujuy vigila un virus transmitido por jejenes: analizaron 53 casos sospechosos

El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que se analizaron 53 casos en Jujuy y ninguno resultó positivo. La fiebre de Oropouche puede provocar síntomas similares al dengue y al chikungunya.

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Qué es el virus Oropouche, cómo se transmite y cuáles son los síntomas

Un dato fundamental es que ninguno resultó positivo. Es decir, los 53 registros corresponden a personas cuyas muestras fueron analizadas ante la sospecha de la enfermedad y no a casos confirmados de Oropouche.

Qué pasa con el virus Oropouche en Jujuy

Los datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que la vigilancia del Oropouche tiene un peso importante en el norte argentino.

En todo el NOA se analizaron 593 casos sospechosos durante el período informado. La distribución fue la siguiente:

  • Salta: 287
  • Tucumán: 235
  • Jujuy: 53
  • La Rioja: 10
  • Santiago del Estero: 6
  • Catamarca: 2

De esta manera, Jujuy es la tercera provincia del NOA con mayor cantidad de casos estudiados, detrás de Salta y Tucumán. Sin embargo, todos los resultados informados para la región fueron negativos. A nivel nacional se analizaron 1.172 casos sospechosos de Oropouche, también sin detecciones positivas durante el período considerado.

Por qué se analizan casos sospechosos de Oropouche

El Boletín Epidemiológico Nacional explica que la vigilancia de esta enfermedad incluye el estudio por laboratorio de una proporción de los casos que previamente resultan negativos para dengue. También se contemplan personas que presentan síntomas compatibles y cuentan con antecedentes de viaje a zonas con transmisión de Oropouche durante la temporada en curso.

Esto permite realizar un diagnóstico diferencial ante enfermedades que pueden comenzar con manifestaciones similares.

Asimismo, el Ministerio de Salud de Jujuy también informó que el sistema sanitario provincial mantiene la vigilancia para dengue, chikungunya, Zika y Oropouche, y que el Laboratorio Central realiza diagnóstico diferencial debido a la similitud de los cuadros.

Qué es el virus Oropouche y cómo se transmite

La fiebre de Oropouche es una enfermedad causada por el virus Oropouche. Según explica el Ministerio de Salud de la Nación, se transmite a los seres humanos principalmente mediante la picadura del jején Culicoides paraensis.

Los jejenes son insectos pequeños que pueden pasar más desapercibidos que los mosquitos y cuya picadura resulta molesta. En el ciclo de transmisión del Oropouche pueden intervenir diferentes vectores y animales.

A diferencia del dengue, cuyo principal vector es el mosquito Aedes aegypti, el jején tiene un papel central en la transmisión del Oropouche.

Cuáles son los síntomas del Oropouche

Uno de los motivos por los que esta enfermedad forma parte del diagnóstico diferencial es que puede presentar síntomas similares al dengue y al chikungunya.

De acuerdo con la información sanitaria oficial, entre las principales manifestaciones pueden aparecer:

  • fiebre elevada;
  • dolor de cabeza;
  • dolores musculares;
  • dolores articulares;
  • náuseas;
  • vómitos;
  • manchas o erupciones en la piel.

Los síntomas suelen comenzar de manera repentina y, en la mayoría de los casos, el cuadro evoluciona favorablemente. Sin embargo, de manera infrecuente pueden presentarse complicaciones neurológicas.

Oropouche, dengue o chikungunya: por qué pueden confundirse

La fiebre, el dolor muscular, el dolor articular y el malestar general son síntomas que pueden aparecer en distintas enfermedades virales. Por este motivo, los síntomas por sí solos pueden no ser suficientes para determinar cuál es la infección y el diagnóstico puede requerir estudios específicos.

En Jujuy, la vigilancia resulta especialmente relevante porque durante la actual temporada también se registró circulación de chikungunya. El último BEN ubica a Jujuy, Salta y Tucumán entre los principales focos de esa enfermedad en el NOA.

Cómo prevenir las picaduras de jejenes

No existe actualmente una vacuna de uso general contra la fiebre de Oropouche, por lo que la prevención está orientada principalmente a reducir el contacto con los insectos vectores.

Entre las recomendaciones oficiales se encuentran el uso de mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, mantener los alrededores de las viviendas libres de malezas y evitar sitios que puedan favorecer la proliferación de insectos.

También se recomienda utilizar ropa que cubra brazos y piernas cuando se permanece en lugares con presencia de jejenes y utilizar repelentes autorizados siguiendo las indicaciones de cada producto.

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