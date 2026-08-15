ACV en jóvenes y adolescentes: las señales de alerta y qué hacer

Dificultad para hablar, pérdida de fuerza o un dolor de cabeza inusual pueden ser señales de ACV. Por qué no hay que esperar.

Un accidente cerebrovascular (ACV) puede presentarse también en adolescentes y personas jóvenes, y reconocer rápidamente sus síntomas puede ser determinante para reducir las consecuencias. La neuróloga clínica Romina Martínez (MP 3239) explicó cuáles son las principales señales de alarma y remarcó que ante un cambio neurológico repentino no hay que esperar para buscar atención médica.

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“ El accidente es algo que aparece de manera brusca ”, explicó la especialista. Esa aparición repentina es uno de los elementos que deben llamar inmediatamente la atención.

“El accidente es algo que aparece de manera brusca” “El accidente es algo que aparece de manera brusca”

Martínez enumeró diferentes manifestaciones que pueden aparecer de forma aislada o combinada. Entre ellas mencionó dificultad para hablar, alteraciones en la visión, pérdida de fuerza en brazos o piernas y cambios en la movilidad de la cara .

“No todos los síntomas tienen que estar. Algunas veces aparece un solo síntoma” “No todos los síntomas tienen que estar. Algunas veces aparece un solo síntoma”

Por eso, una persona no debe esperar a presentar todas las señales conocidas para consultar. Un cambio brusco en el habla, la fuerza, la visión o el rostro puede justificar una evaluación médica urgente.

Los organismos especializados también consideran señales de alarma la aparición súbita de debilidad o adormecimiento de la cara, brazo o pierna, dificultades para hablar o comprender, alteraciones visuales y un dolor de cabeza severo sin causa conocida.

Dolor de cabeza: cuándo debería generar preocupación

La neuróloga hizo una diferenciación importante respecto de una molestia frecuente como la cefalea. No cualquier dolor de cabeza significa que una persona esté atravesando un ACV.

La alerta aparece cuando se trata de un dolor diferente al habitual, muy intenso, que no cede con un analgésico común o que aumenta progresivamente.

“Me duele la cabeza, tomo una medicación, pero no va a ceder y se va incrementando el dolor”, explicó Martínez al describir una situación que requiere atención.

La especialista señaló que este síntoma puede adquirir especial relevancia frente a determinados cuadros hemorrágicos, producidos cuando existe sangrado dentro o alrededor del cerebro.

ACV isquémico y hemorrágico: cuál es la diferencia

Martínez explicó que existen dos grandes tipos de ACV. El isquémico ocurre cuando una arteria queda obstruida, mientras que el hemorrágico está relacionado con la ruptura de un vaso sanguíneo y un sangrado cerebral.

En personas jóvenes, la especialista puso el foco especialmente en la posibilidad de malformaciones vasculares, algunas presentes desde el nacimiento, que pueden romperse y provocar una hemorragia.

En esos casos, el dolor de cabeza intenso puede ser una de las primeras manifestaciones y no necesariamente estará acompañado por parálisis facial o problemas del lenguaje.

Por qué las primeras horas son fundamentales

Uno de los mensajes centrales de Martínez fue no esperar a que el síntoma desaparezca por sí solo.

“Cuando un paciente empieza con algún síntoma, por ejemplo deformación de la cara o trastorno del lenguaje, no piense que se le va a pasar”, advirtió.

En determinados pacientes con un ACV isquémico existen tratamientos destinados a restablecer el flujo sanguíneo. La neuróloga remarcó una ventana de hasta cuatro horas y media desde el comienzo de los síntomas para determinados tratamientos endovenosos.

Las guías de la American Heart Association publicadas en 2026 mantienen una ventana de hasta 4,5 horas para la trombólisis intravenosa en pacientes seleccionados con ACV isquémico, aunque la indicación depende de la evaluación médica de cada caso.

“Si llega en tiempo y forma pueden actuar de manera más rápida y hacer que la evolución sea mejor”, sostuvo Martínez.

Qué hacer si una persona presenta síntomas

La indicación es concreta: no esperar, no minimizar el cuadro y acudir inmediatamente a una guardia.

“Cuando vemos a alguien de nuestro entorno que le está agarrando algo o lo vemos distinto, hay que ir a la guardia”, afirmó la especialista.

Hospital Pablo Soria

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cuenta con una unidad especializada en stroke Sanatorio del Rosario (tratamiento endovascular)

Ante cualquier sospecha, el punto central es actuar desde el primer síntoma. En un posible ACV, esperar para comprobar si la persona mejora puede significar perder un tiempo decisivo.

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