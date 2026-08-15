Liga Jujeña: suspendieron Gorriti-Deportivo El Cruce por una agresión al árbitro

Liga Jujeña: suspendieron Gorriti-Comercio por una agresión al árbitro

El partido entre Gorriti y Deportivo El Cruce, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol, fue suspendido este sábado en el estadio La Tablada luego de que el jugador de Gorriti Lucas Frías agrediera al árbitro Sergio López.

Suspendieron el partido en La Tablada El encuentro se desarrollaba en el estadio La Tablada cuando se produjo el episodio que derivó en la suspensión.

De acuerdo con la información conocida, Lucas Frías, futbolista de Gorriti, agredió al árbitro Sergio López, motivo por el cual el partido ante Deportivo El Cruce no pudo continuar.

El compromiso formaba parte de la programación de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña.

Por el momento, no se informaron más detalles sobre lo ocurrido ni sobre las determinaciones que se tomarán respecto al encuentro suspendido.

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