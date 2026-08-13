Arranca la cuarta fecha de la Liga Jujeña: partidos y qué equipo queda libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio a conocer que este jueves 13 de agosto iniciarán los partidos correspondientes a la Fecha 4 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, Zapla será el equipo que quedará libre.

Deportes. Cómo se juega la fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces y equipo libre

Fútbol. Presentaron la prelista de convocados de la Liga Jujeña para la Copa País

Comercio vs Luján Jesús Flores Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Palermo vs Malvinas La Tablada Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Atlético Palpalá vs Nieva Jesús Flores Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Los Perales vs Lavalle

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Talleres vs Universitarios

Plinio Zabala

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 15 de agosto

El Cruce vs Gorriti

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Domingo 16 de agosto

La Viña vs Alberdi

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Lunes 17 de agosto

San Francisco vs Cuyaya

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Belgrano vs Gimnasia

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00