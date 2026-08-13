Arranca la cuarta fecha de la Liga Jujeña: partidos y qué equipo queda libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio a conocer que este jueves 13 de agosto iniciarán los partidos correspondientes a la Fecha 4 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, Zapla será el equipo que quedará libre.
Fecha 4 de la Liga Jujaña: cruces, días y canchas
Jueves 13 de agosto
Comercio vs Luján
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Viernes 14 de agosto
Palermo vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Atlético Palpalá vs Nieva
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Los Perales vs Lavalle
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Talleres vs Universitarios
Plinio Zabala
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 15 de agosto
El Cruce vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Domingo 16 de agosto
La Viña vs Alberdi
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Lunes 17 de agosto
San Francisco vs Cuyaya
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Belgrano vs Gimnasia
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
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