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13 de agosto de 2026 - 09:53
Deportes.

Arranca la cuarta fecha de la Liga Jujeña: partidos y qué equipo queda libre

La Liga Jujeña confirmó cómo se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura para el masculino y femenino.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El pasado 17 de marzo, la Liga Jujeña resolvió postergar su inicio una semana.
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Jueves 13 de agosto

Comercio vs Luján
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Viernes 14 de agosto

Palermo vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Atlético Palpalá vs Nieva
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Los Perales vs Lavalle
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Talleres vs Universitarios
Plinio Zabala
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 15 de agosto

El Cruce vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Domingo 16 de agosto

La Viña vs Alberdi
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Lunes 17 de agosto

San Francisco vs Cuyaya
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Belgrano vs Gimnasia
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

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