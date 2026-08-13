Las carreras que más eligen los estudiantes jujeños que terminan quinto año

Estudiantes jujeños que están por terminar quinto año ya empiezan a definir qué carrera seguirán después del secundario. TodoJujuy.com salió a la calle para hablar con ellos y conocer el panorama de los egresados: algunos ya tienen una decisión tomada, mientras que otros todavía analizan distintas opciones.

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Entre las respuestas aparecen carreras vinculadas a la salud, la informática, la ingeniería y la veterinaria, con elecciones atravesadas por gustos personales, experiencias familiares y la orientación que reciben en el colegio.

La medicina fue una de las opciones más mencionadas por los estudiantes consultados. Una de las jóvenes explicó que eligió esa carrera por su interés en el área de la salud y por su deseo de ayudar a otras personas.

“Elegí la carrera de medicina porque es algo que me gusta muchísimo, sobre todo para ayudar a la gente, me gusta mucho lo que es el tema de la salud”, manifestó. En tanto, otra estudiante contó que también se inclinó por la rama de la medicina, aunque reconoció que le llevó tiempo tomar la decisión.

“Yo también estoy tirándome para la rama de la medicina. Es una decisión que tomé el año pasado, pero me costó mucho decidirlo. En el colegio tenemos informática, pero la verdad no sentía mucho gusto, por eso me decidí por medicina, me llama la atención”.

También hubo quienes vincularon la elección con experiencias familiares. Una estudiante señaló que estudiará medicina en Ledesma y que su mamá fue una influencia importante.

Voy a estudiar medicina en Ledesma. La elegí porque mi mamá es enfermera y siempre fue mi admiración de verla ayudar a la gente y cómo se preocupaba, contarme sus anécdotas de cómo ayudaba a los demás. Voy a estudiar medicina en Ledesma. La elegí porque mi mamá es enfermera y siempre fue mi admiración de verla ayudar a la gente y cómo se preocupaba, contarme sus anécdotas de cómo ayudaba a los demás.

Veterinaria, una elección marcada por el vínculo con los animales

Otra de las carreras que apareció entre las respuestas fue veterinaria. En este caso, la estudiante explicó que su elección está relacionada con un interés que mantiene desde chica.

“Estaba pensando en veterinaria porque desde chiquita me gustan los animales y siempre estuve en contacto con ellos”.

Ingeniería, entre la informática y la industria

La ingeniería también aparece como una opción para los estudiantes jujeños que están por egresar. Uno de ellos contó que todavía evalúa dos alternativas: ingeniería informática e ingeniería industrial.

“Estoy entre ingeniería informática e ingeniería industrial. Esa es la orientación que tiene el colegio y voy a tener una base, y quizás me puede ser más fácil el plan de estudio”, puntualizó otro joven consultado por nuestro medio.