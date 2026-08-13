TodoJujuy cumple 14 años y consolida su liderazgo como referente periodístico del NOA

Este 13 de agosto, TodoJujuy cumple 14 años desde su lanzamiento. Más de una década de crecimiento y transformación que permitió consolidar un proyecto nacido en Jujuy como uno de los medios periodísticos y digitales referentes del NOA.
Desde sus comienzos, TodoJujuy construyó su identidad con una premisa clara: contar Jujuy desde Jujuy, cerca de su gente y con una mirada propia sobre los acontecimientos que transforman la provincia y la región. Durante estos 14 años estuvo presente en los grandes hechos que marcaron la historia reciente, pero también llevó a sus audiencias las historias, voces y protagonistas de cada rincón de la provincia. Donde pasó algo, estuvo TodoJujuy.
Un medio que evoluciona junto con sus audiencias
En 14 años cambió profundamente la manera de consumir información. Las redes sociales, el video, el streaming y las nuevas plataformas transformaron la relación entre los medios y sus comunidades.
TodoJujuy evolucionó junto con esos cambios, incorporando nuevos formatos, herramientas y tecnologías a su producción periodística, sin perder el compromiso con la información y la cercanía con sus audiencias. Hoy, el contenido ya no se limita a una página web. TodoJujuy construyó una comunidad presente en distintas plataformas digitales y redes sociales, capaz de llevar una noticia que ocurre en Jujuy a miles de personas dentro y fuera del país.
Una muestra de esa evolución se refleja en YouTube: durante 2026 el canal de TodoJujuy ya superó las 14 millones de visualizaciones y las 83.000 horas de reproducción, con audiencias en Argentina y también en distintos países de América y Europa.
Innovación desde el interior del país
La transformación tecnológica también forma parte de estos 14 años. TodoJujuy fue incorporando nuevas herramientas y formas de producción, desde la inteligencia artificial aplicada responsablemente al trabajo periodístico hasta nuevas estrategias de video, redes sociales y contenidos digitales.
Esta evolución permitió demostrar que desde Jujuy se pueden generar productos periodísticos innovadores, competitivos y capaces de trascender las fronteras provinciales. Detrás de ese crecimiento existe un equipo de periodistas, productores, editores, técnicos, diseñadores y profesionales de diferentes áreas que trabaja diariamente para adaptarse a una industria que cambia permanentemente.
14 años conectando a nuestra gente
A sus 14 años, TodoJujuy continúa mirando hacia adelante. Las plataformas y las formas de consumir información seguirán transformándose y el desafío será continuar evolucionando junto con ellas. Lo que permanece es la esencia que dio origen al medio: estar cerca de la gente, informar con responsabilidad y llevar las noticias, historias y protagonistas de Jujuy cada vez más lejos.
Hoy celebramos el camino recorrido y renovamos el desafío de seguir creciendo desde el lugar donde comenzó todo.
TodoJujuy. 14 años conectando a nuestra gente.
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