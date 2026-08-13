TodoJujuy cumple 14 años y consolida su liderazgo como referente periodístico del NOA

Este 13 de agosto, TodoJujuy cumple 14 años desde su lanzamiento. Más de una década de crecimiento y transformación que permitió consolidar un proyecto nacido en Jujuy como uno de los medios periodísticos y digitales referentes del NOA.

Jujuy. Sergio Feferovich se presenta en el Teatro Mitre con "La Música de las Ideas"

Digital. TodoJujuy rompe récords de visualizaciones en YouTube: más de 14 millones en lo que va del 2026

Desde sus comienzos, TodoJujuy construyó su identidad con una premisa clara: contar Jujuy desde Jujuy , cerca de su gente y con una mirada propia sobre los acontecimientos que transforman la provincia y la región. Durante estos 14 años estuvo presente en los grandes hechos que marcaron la historia reciente, pero también llevó a sus audiencias las historias, voces y protagonistas de cada rincón de la provincia. Donde pasó algo, estuvo TodoJujuy.

En 14 años cambió profundamente la manera de consumir información. Las redes sociales, el video, el streaming y las nuevas plataformas transformaron la relación entre los medios y sus comunidades.

TodoJujuy evolucionó junto con esos cambios, incorporando nuevos formatos, herramientas y tecnologías a su producción periodística, sin perder el compromiso con la información y la cercanía con sus audiencias. Hoy, el contenido ya no se limita a una página web. TodoJujuy construyó una comunidad presente en distintas plataformas digitales y redes sociales, capaz de llevar una noticia que ocurre en Jujuy a miles de personas dentro y fuera del país.

Una muestra de esa evolución se refleja en YouTube: durante 2026 el canal de TodoJujuy ya superó las 14 millones de visualizaciones y las 83.000 horas de reproducción, con audiencias en Argentina y también en distintos países de América y Europa.

Innovación desde el interior del país

La transformación tecnológica también forma parte de estos 14 años. TodoJujuy fue incorporando nuevas herramientas y formas de producción, desde la inteligencia artificial aplicada responsablemente al trabajo periodístico hasta nuevas estrategias de video, redes sociales y contenidos digitales.

Esta evolución permitió demostrar que desde Jujuy se pueden generar productos periodísticos innovadores, competitivos y capaces de trascender las fronteras provinciales. Detrás de ese crecimiento existe un equipo de periodistas, productores, editores, técnicos, diseñadores y profesionales de diferentes áreas que trabaja diariamente para adaptarse a una industria que cambia permanentemente.

14 años conectando a nuestra gente

A sus 14 años, TodoJujuy continúa mirando hacia adelante. Las plataformas y las formas de consumir información seguirán transformándose y el desafío será continuar evolucionando junto con ellas. Lo que permanece es la esencia que dio origen al medio: estar cerca de la gente, informar con responsabilidad y llevar las noticias, historias y protagonistas de Jujuy cada vez más lejos.

Hoy celebramos el camino recorrido y renovamos el desafío de seguir creciendo desde el lugar donde comenzó todo.

TodoJujuy. 14 años conectando a nuestra gente.