miércoles 12 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2026 - 19:35
Histórico.

Jujuy logró con éxito una intervención y salvaron a un paciente con embolia pulmonar

El procedimiento se realizó en el Hospital Pablo Soria a una persona de La Quiaca y permitió disolver un coágulo mediante una técnica de alta precisión.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Histórica ntervención de alta complejidad en Jujuy y el NOA / Hospital Pablo Soria.

Histórica ntervención de alta complejidad en Jujuy y el NOA / Hospital Pablo Soria.

Lee además
historica cirugia en jujuy: lograron reconstruir por completo una mandibula
Pablo Soria.

Histórica cirugía en Jujuy: lograron reconstruir por completo una mandíbula
Llamado a la solidaridad de Fabiana.
Solidaridad.

El relato de una jujeña que estuvo al borde de la muerte, pasó por 6 cirugías y necesita ayuda

La intervención estuvo a cargo de los equipos de las unidades de Hemodinamia y Coronaria del hospital y se concretó utilizando un dispositivo denominado EKOS, que combina ultrasonido y medicación trombolítica administrada directamente en las arterias pulmonares.

Matías Farfán, jefe de la Unidad de Hemodinamia del Pablo Soria, destacó los resultados alcanzados. “Esta intervención que realizamos por primera vez en Jujuy y en el noroeste argentino, al nivel de los principales hospitales del mundo, presenta muy buen resultado y éxito desde el punto de vista clínico, permitiendo la mejora significativa de una persona mayor de edad, oriunda de La Quiaca”, explicó.

Qué es una embolia pulmonar y por qué puede ser grave

La embolia pulmonar ocurre habitualmente cuando un coágulo que se forma en las venas de las piernas o de la pelvis se desplaza hasta los pulmones y obstruye el paso de la sangre.

Según explicó Farfán, se trata de la tercera causa de muerte cardiovascular a nivel mundial y puede tener consecuencias severas cuando el coágulo es de gran tamaño. En esos casos, los tratamientos anticoagulantes convencionales pueden actuar de manera más lenta y presentar riesgos asociados, como hemorragias graves.

“Luego de evaluar este caso, llevamos adelante esta intervención innovadora para la región con el uso de un dispositivo especial que se llama EKOS”, precisó el especialista.

Cómo funciona la técnica utilizada en el Hospital Pablo Soria

El procedimiento consiste en introducir catéteres hasta cada arteria pulmonar para administrar ultrasonido y medicación trombolítica de manera localizada.

“El ultrasonido hace vibrar y debilita el coágulo permitiendo que el medicamento ingrese directamente y lo disuelva de forma rápida y segura”, detalló Farfán.

La técnica busca además disminuir el riesgo de hemorragias, reducir posibles complicaciones cardiovasculares a largo plazo y acortar la permanencia del paciente en el hospital.

Para el especialista, la incorporación de este tipo de procedimientos amplía las posibilidades de respuesta ante cuadros cardiovasculares complejos dentro de la provincia.

“Al tratarse de una enfermedad con alta incidencia, podemos brindar respuesta en Jujuy a esta patología de alta complejidad cardiovascular a partir de la capacidad instalada en el Hospital Pablo Soria”, indicó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Histórica cirugía en Jujuy: lograron reconstruir por completo una mandíbula

El relato de una jujeña que estuvo al borde de la muerte, pasó por 6 cirugías y necesita ayuda

Cirugía inédita en el Hospital Garrahan: transfundieron sangre a un bebé dentro del útero

Tras años de dolor y múltiples cirugías, una jujeña necesita ayuda urgente

Ezequiel Atauche: "La boleta única permite escuchar la voluntad real de los votantes"

Lo que se lee ahora
Lluvia de estrellas.
Fenómeno.

Lluvia de estrellas en Jujuy este 12 de agosto: a qué hora y desde dónde se podrá ver

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Accidente fatal en Susques.
Jujuy.

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

Alerta por frío extremo en Jujuy 
Jujuy.

Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada
Producción.

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel