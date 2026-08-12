Jujuy logró con éxito una intervención y salvaron a un paciente con embolia pulmonar

Histórica ntervención de alta complejidad en Jujuy y el NOA / Hospital Pablo Soria.

El Hospital Pablo Soria realizó por primera vez en Jujuy y en el NOA una intervención de alta complejidad para tratar una embolia pulmonar , mediante una técnica que permite actuar directamente sobre el coágulo y reducir los riesgos asociados a otros tratamientos. El procedimiento fue exitoso y permitió una evolución favorable de una persona adulta oriunda de La Quiaca.

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La intervención estuvo a cargo de los equipos de las unidades de Hemodinamia y Coronaria del hospital y se concretó utilizando un dispositivo denominado EKOS, que combina ultrasonido y medicación trombolítica administrada directamente en las arterias pulmonares.

Matías Farfán, jefe de la Unidad de Hemodinamia del Pablo Soria, destacó los resultados alcanzados. “ Esta intervención que realizamos por primera vez en Jujuy y en el noroeste argentino, al nivel de los principales hospitales del mundo, presenta muy buen resultado y éxito desde el punto de vista clínico, permitiendo la mejora significativa de una persona mayor de edad, oriunda de La Quiaca”, explicó.

La embolia pulmonar ocurre habitualmente cuando un coágulo que se forma en las venas de las piernas o de la pelvis se desplaza hasta los pulmones y obstruye el paso de la sangre.

Según explicó Farfán, se trata de la tercera causa de muerte cardiovascular a nivel mundial y puede tener consecuencias severas cuando el coágulo es de gran tamaño. En esos casos, los tratamientos anticoagulantes convencionales pueden actuar de manera más lenta y presentar riesgos asociados, como hemorragias graves.

“Luego de evaluar este caso, llevamos adelante esta intervención innovadora para la región con el uso de un dispositivo especial que se llama EKOS”, precisó el especialista.

Cómo funciona la técnica utilizada en el Hospital Pablo Soria

El procedimiento consiste en introducir catéteres hasta cada arteria pulmonar para administrar ultrasonido y medicación trombolítica de manera localizada.

“El ultrasonido hace vibrar y debilita el coágulo permitiendo que el medicamento ingrese directamente y lo disuelva de forma rápida y segura”, detalló Farfán.

La técnica busca además disminuir el riesgo de hemorragias, reducir posibles complicaciones cardiovasculares a largo plazo y acortar la permanencia del paciente en el hospital.

Para el especialista, la incorporación de este tipo de procedimientos amplía las posibilidades de respuesta ante cuadros cardiovasculares complejos dentro de la provincia.

“Al tratarse de una enfermedad con alta incidencia, podemos brindar respuesta en Jujuy a esta patología de alta complejidad cardiovascular a partir de la capacidad instalada en el Hospital Pablo Soria”, indicó.