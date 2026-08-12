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12 de agosto de 2026 - 18:06
Jujuy.

Ezequiel Atauche: "La boleta única permite escuchar la voluntad real de los votantes"

El senador nacional Ezequiel Atauche destacó la necesidad de que Jujuy avance hacia la implementación de la boleta única.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
boleta unica de papel

El senador nacional de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, habló sobre la posibilidad de que Jujuy avance con la implementación de la boleta única para las próximas elecciones y sostuvo que el sistema “permitiría modernizar el proceso electoral, reducir costos y garantizar la voluntad de los jujeños”.

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Atauche sostuvo que la boleta electrónica “ha tenido una gran aceptación, por eso, desde La Libertad Avanza, apenas juraron nuestros diputados en la Legislatura, presentamos el proyecto para que este sistema también se aplique en Jujuy”.

“Es un proyecto superador desde lo económico, por su simpleza, velocidad, facilidad y transparencia”, dijo el senador y agregó que “la boleta única permite escuchar la voluntad real de los votantes”.

El legislador nacional consideró que la provincia tiene una oportunidad para modernizar su sistema electoral, “me gustaría que la boleta única forme parte de las elecciones en Jujuy para que los jujeños vean representado su voto de verdad”, y sostuvo que con este modelo se podría avanzar “hacia un mecanismo que ya demostró su funcionamiento a nivel nacional”.

“Me hubiera gustado que las elecciones sean en octubre”

En relación a la posibilidad que Jujuy adelante los comicios del próximo año, Atauche dijo que “a mí me hubiera gustado que las elecciones sean en octubre, como ocurre en otros lugares, pero es una decisión del Gobierno provincial. El costo de estas elecciones, el tiempo que lleva, todo eso lo pagamos del bolsillo de los jujeño”.

“Me parece que no es un momento en el cual la provincia esté en condiciones de seguir gastando en actos eleccionarios y no en las cosas que realmente le importan al jujeño”, finalizó el Senador Nacional.

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