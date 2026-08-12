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12 de agosto de 2026 - 18:39
Marcha Evocativa.

Éxodo Jujeño: sancionarán a quienes intenten desfilar alcoholizados

La vicepresidenta de la Asociación Gaucha, destacó el valor histórico de la Marcha Evocativa y pidió responsabilidad durante las actividades del 23 de Agosto.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gauchos en el Éxodo Jujeño.

Gauchos en el Éxodo Jujeño.

La Marcha Evocativa y las actividades por el 23 de Agosto vuelven a poner en primer plano una de las fechas de mayor significado histórico para Jujuy. Desde la Asociación Gaucha remarcaron la necesidad de recuperar el sentido de la conmemoración, transmitirlo a las nuevas generaciones y garantizar que las celebraciones se desarrollen con respeto y responsabilidad.

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Sara Rueda, vicepresidenta de la institución, destacó el vínculo histórico que mantiene la entidad con la Marcha Evocativa y la responsabilidad que implica continuar con una tradición que fue creciendo con el paso de los años.

“Este evento es tan especial para los jujeños y sobre todo para nosotros como creadores de esta Marcha Evocativa. Cumplimos un poco con lo que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros socios fundadores. Trabajamos siempre con mucha responsabilidad, teniendo en cuenta que cada año esto crece mucho más”, expresó.

No permitirán desfilar a personas alcoholizadas

Rueda confirmó además que habrá controles durante el desfile y que quienes se encuentren alcoholizados no podrán participar.

“Se va a sancionar a todas aquellas personas que estén en estado de ebriedad. No se les permitirá desfilar, así que hay que tenerlo en cuenta”, advirtió.

Para esta edición se prevé la participación de más de 200 personas en el desfile, en una actividad que busca mantener viva la memoria histórica y fortalecer las tradiciones vinculadas al 23 de Agosto.

El poncho como parte de la identidad jujeña

La dirigente también destacó la importancia del uso del poncho como símbolo de identidad y recordó la existencia de una normativa provincial que establece su utilización en determinadas ceremonias oficiales.

“El tema del uso del poncho es tan importante. Nosotros en Jujuy tenemos una ley del poncho que hace obligatorio su uso, inclusive para las autoridades en los actos públicos, y te das cuenta de que somos muy pocos los que usamos los ponchos”, señaló.

Desde la Asociación Gaucha consideran que recuperar estos símbolos, llevar la historia a las escuelas y promover una participación responsable son parte de una misma tarea: revalorizar el significado del 23 de Agosto y mantener viva la memoria de los jujeños que protagonizaron uno de los acontecimientos fundamentales de la historia provincial.

Recorrido de la Marcha Evocativa

Rueda confirmó que este año el recorrido no será por el Parque Xibi Xibi sino por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, “la concentración será a las 17 en Avenida Córdoba, en la Punta del Parque San Martín”.

“Después se bajará por calle Salta hasta la rotonda de Avenida Urquiza para tomar calle Gorriti hasta el Puente, donde será la lectura del bando y la quema simbólica que será a las 20 aproximadamente”.

En este caso la vice presidenta de la Asociación Gaucha dijo que la quema “se realizará en el Parque Lineal, a la altura del Puente Gorriti”, por lo que invitó a toda la comunidad a acompañar desde las márgenes del río.

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