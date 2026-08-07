Éxodo Jujeño: ¿cómo será el orden de desfile de los centros y fortines gachos?

Durante la noche del jueves en las instalaciones de la Federación Gaucha Jujeña se realizó una reunión donde se definió el orden de desfile de las agrupaciones y fortines gauchos para el desfile del 23 de agosto por los 214 años del Éxodo Jujeño.
Para esta edición del desfile participaran 79 asociaciones, agrupaciones y fortines gauchos de toda la provincia como así también de delegaciones que llegan de diferentes regiones del país.
Estandarte y abanderados del desfile
Los delegados también definieron quienes llevaran el estandarte, la Bandera Nacional y los escoltas. En ese sentido quedó definido:
Agrup. Gaucha Manuel Arias de Alto Comedero – Estandarte
Agrup. Gaucha Los Criollos – Bandera Nacional
- Fortín Gaucho Santa Teresa de Jesús – 1° Escolta
- Fortín Gaucho El Ceibal – 2° Escolta
Agrupación Gaucha Defensores del Norte de Monterrico – Bandera de la Libertad Civil
- Centro Gaucho Coronel Arenas de El Carmen – 1° Escolta
- Fortín Gaucho Los Molinos – 2° Escolta
Ctro. Gaucho Virgen de la Candelaria de Ledesma - Bandera de la Federación Gaucha
- Agrupación Gaucha El Arenal – 1° Escolta
- Centro Gaucho José Ignacio Gorriti de León – 2° Escolta
Orden de desfile de las agrupaciones gauchas
Luego del paso de los abanderados y escoltas, el desfile comenzará con la Agrupación Gaucha El Fogón de Lozano y finalizará con el Fortín Gaucho El Huancar de Abra Pampa.
El orden completo es:
"Participarán más de 2500 gauchos"
Marcelo Mendoza, presidente de la Federación Gaucha, confirmó que ya tienen registrados 79 centros gauchos para el desfile y explicó que cada agrupación suele participar con un promedio de entre 20 y 30 personas, aunque algunas instituciones más grandes llegan con una cantidad mayor.
“Este año vamos a tener más de 2500 gauchos”, adelantó y dijo que “el desfile tendrá presencia de instituciones de distintos puntos de Jujuy como así también de provincias que ya nos mostraron su intención de participar”.
Gauchos desfilan con el poncho jujeño por la Avenida Forestal.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.