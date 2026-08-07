Éxodo Jujeño: ¿cómo será el orden de desfile de los centros y fortines gachos?

Durante la noche del jueves en las instalaciones de la Federación Gaucha Jujeña se realizó una reunión donde se definió el orden de desfile de las agrupaciones y fortines gauchos para el desfile del 23 de agosto por los 214 años del Éxodo Jujeño .

Jujuy. Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

Jujuy. Fortines y centros gauchos quedarán exentos del pago de tasas municipales en San Salvador de Jujuy

Para esta edición del desfile participaran 79 asociaciones, agrupaciones y fortines gauchos de toda la provincia como así también de delegaciones que llegan de diferentes regiones del país.

Los delegados también definieron quienes llevaran el estandarte, la Bandera Nacional y los escoltas. En ese sentido quedó definido:

Agrup. Gaucha Los Criollos – Bandera Nacional

- Fortín Gaucho Santa Teresa de Jesús – 1° Escolta

- Fortín Gaucho El Ceibal – 2° Escolta

Agrupación Gaucha Defensores del Norte de Monterrico – Bandera de la Libertad Civil

- Centro Gaucho Coronel Arenas de El Carmen – 1° Escolta

- Fortín Gaucho Los Molinos – 2° Escolta

Ctro. Gaucho Virgen de la Candelaria de Ledesma - Bandera de la Federación Gaucha

- Agrupación Gaucha El Arenal – 1° Escolta

- Centro Gaucho José Ignacio Gorriti de León – 2° Escolta

Orden de desfile de las agrupaciones gauchas

Luego del paso de los abanderados y escoltas, el desfile comenzará con la Agrupación Gaucha El Fogón de Lozano y finalizará con el Fortín Gaucho El Huancar de Abra Pampa.

El orden completo es:

"Participarán más de 2500 gauchos"

Marcelo Mendoza, presidente de la Federación Gaucha, confirmó que ya tienen registrados 79 centros gauchos para el desfile y explicó que cada agrupación suele participar con un promedio de entre 20 y 30 personas, aunque algunas instituciones más grandes llegan con una cantidad mayor.

“Este año vamos a tener más de 2500 gauchos”, adelantó y dijo que “el desfile tendrá presencia de instituciones de distintos puntos de Jujuy como así también de provincias que ya nos mostraron su intención de participar”.