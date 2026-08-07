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7 de agosto de 2026 - 11:15
Mitos.

¿El yoga es solo para mujeres? Los prejuicios que todavía persisten en Jujuy

Una instructora jujeña explicó cuáles son los mitos más comunes sobre el yoga y por qué muchas personas todavía no se animan a practicarlo.

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Sobre estos interrogantes habló la instructora de yoga Meli Cid Conde durante una entrevista con TodoJujuy, donde aseguró que la mayoría de esos conceptos son erróneos y explicó por qué cualquier persona puede acercarse a esta disciplina.

"El yoga es solo para mujeres": uno de los mitos más repetidos

Consultada sobre los prejuicios que todavía escucha con frecuencia, la instructora señaló que uno de los más comunes es creer que el yoga está destinado únicamente al público femenino.

"Primero eso, que el yoga es para mujeres. En la India lo practicaban todos varones, era muy poco para mujeres. Acá, en Occidente, lo utilizamos mucho las mujeres, pero en Oriente es muy masculino; depende de cómo uno mire las cosas", explicó.

Para Cid Conde, esa idea muchas veces aleja a personas que podrían beneficiarse de la práctica, cuando en realidad no existe ninguna limitación por edad o género.

"No es una religión"

Otro de los prejuicios que mencionó es la falsa creencia de que practicar yoga implica adoptar una religión determinada.

"Otro prejuicio es que es una religión. Eso a mí sí me toca en el alma. Me dicen: 'No vayan porque es una religión, es un paso al satanismo'. Por Dios, no. No tiene nada que ver", expresó.

La instructora aclaró que el yoga puede fortalecer la espiritualidad de cada persona, pero sin reemplazar ni modificar sus creencias. "Uno puede creer en Buda, en Krishna, en Cristo, en lo que quiera. El yoga no tiene una religión específica", afirmó.

"No hace falta cumplir con ningún requisito para empezar"

Durante la entrevista también hizo referencia a otro miedo frecuente: pensar que se necesita experiencia, flexibilidad o un determinado estado físico para asistir a una primera clase.

Cuando uno de los conductores reconoció que no se animaba a practicar yoga, Cid Conde respondió con una invitación. "Me parece perfecto, pero yo te aseguro que una vez que pruebes te va a encantar. No hay persona que empiece a hacer yoga y no diga: 'Qué distinto que me siento, qué bien que me siento'", sostuvo.

Según explicó, el objetivo no es competir ni alcanzar posturas perfectas desde el primer día, sino escuchar al propio cuerpo y avanzar de manera progresiva.

Compararse con los demás, otro error habitual

La instructora también señaló que muchas personas llegan a una clase creyendo que deben tener el mismo nivel de flexibilidad que el resto, cuando justamente esa comparación es uno de los principales obstáculos.

"Lo primero que tiene que hacer el profesor es decir: no es una competencia. Tu cuerpo es tuyo, es distinto al mío. Yo capaz que tengo años haciendo yoga y vos acabás de empezar. ¿Por qué vamos a tener la misma flexibilidad?", reflexionó. En ese sentido, destacó que la constancia permite avanzar respetando los tiempos de cada persona.

Para Cid Conde, el yoga sigue creciendo en Jujuy porque cada vez más personas descubren sus beneficios y dejan de lado los prejuicios iniciales. Lejos de ser una actividad exclusiva para un determinado perfil, insistió en que cualquier persona puede encontrar un estilo que se adapte a sus necesidades y comenzar el camino desde donde está. "No hace falta tener todo el mismo cuerpo. Si sos constante vas a llegar, pero cada uno tiene sus tiempos", concluyó.

Posturas del yoga para aliviar la tensión cervical.

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