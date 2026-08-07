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7 de agosto de 2026 - 11:58
Jujuy.

Hoy comienza la Feria del Libro en El Cabildo de Jujuy

La 22° edición de la Feria del Libro se extenderá hasta el sábado 15 de agosto con actividades en diferentes espacios culturales de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Feria del Libro 2025
Feria del Libro
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Hoy inicia 22° edición de la Feria del Libro en Jujuy donde se ofrecerá una programación cultural que incluye presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos musicales, teatrales y capacitaciones en inteligencia artificial, entre otras actividades.

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La apertura de la Feria se realizará hoy desde las 15 en El Cabildo de Jujuy, dando inicio a nueve jornadas de literatura, música, teatro, arte y pensamiento. Bajo el lema «Memorias a escena», la Feria ofrecerá actividades para públicos de todas las edades. El acto oficial de inauguración se realizará a las 19 horas, en la Plaza de la Memoria.

Durante nueve días, El Cabildo y otros espacios culturales de San Salvador de Jujuy serán escenario de encuentros con escritores, editoriales, artistas, investigadores, docentes y público en general.

La programación propone un recorrido por la literatura, la música, el teatro, la danza, las artes visuales, la educación y distintas expresiones del pensamiento, con actividades pensadas para infancias, adolescentes, jóvenes y adultos.

Apertura de la Feria del libro

Las actividades comenzarán a las 15 con una bienvenida musical a cargo del Grupo Cajas y Vientos Jujeños, que recibirá al público con erkes. A partir de ese momento, se desplegará una intensa programación simultánea en los distintos espacios de El Cabildo, el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) y el Teatro Mitre.

A las 19 horas, en la Plaza de la Memoria, se realizará el acto oficial de inauguración junto a los organizadores e invitados especiales.

Durante la Feria habrá presentaciones de libros y encuentros con autores de Jujuy y de distintas provincias. Entre las propuestas se destacan «Justamente así», de Blanca Espadoni; «El charango. Historias y tradiciones vivas», del etnomusicólogo Julio Mendívil; además de diversas antologías, poemarios y novelas que se presentarán a lo largo del día.

La programación cultural y artística incluirá también espacios para los niños además teatro, danza y música.

De esta manera, la Feria del Libro Jujuy dará inicio a nueve días de programación que buscarán poner en escena las memorias individuales y colectivas, pero también generar nuevos encuentros alrededor de los libros, las ideas, las expresiones artísticas y la cultura.

La programación completa puede consultarse en feriadellibrojujuy.com.ar y en las redes sociales oficiales de la Feria del Libro Jujuy.

Horarios de la Feria del Libro

Viernes 7 de agosto: de 15 a 22 horas.

Sábados 8 y 15 de agosto: de 11 a 22 horas.

Domingo 9 de agosto: de 16 a 21 horas.

Lunes 10 al jueves 13 de agosto: de 9 a 12:30 y de 15 a 21 horas.

Viernes 14 de agosto: de 9 a 12:30 y de 15 a 22 horas.

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