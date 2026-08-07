El CEDEMS analizará los descuentos y la continuidad del plan de lucha docente

En el marco del plan de lucha que viene realizando el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), mañana realizarán una asamblea donde analizarán los descuentos realizados como así también la continuidad o no de las medidas de fuerza.

La asamblea extraordinaria está prevista para este sábado 8 de agosto a las 9:30 con “modalidad hibrida” y se realiza en el marco del “estado de asamblea permanente” que mantiene el gremio docente.

En la oportunidad se realizará un “análisis por descuentos días de paro en el último recibo de haberes” y “la continuidad del plan de lucha”, luego de la jornada de paro docente que se vivió en Jujuy con diferentes actividades en la provincia.

La convocatoria también prevé un análisis y asesoramiento legal respecto de la Resolución Nº 5521-26/DES, en relación al inicio de un sumario por la presunta presentación de documentación apócrifa ante la Junta de Calificación Docente.

“Hubo descuentos salvajes” En relación a lo que fue la jornada de lucha durante esta semana, donde se realizó una marcha, permanencia y ayuno frente a Casa de Gobierno además del paro docente, la Secretaria General del CEDEMS, Mercedes Sosa, dijo que “hubo descuentos salvajes, de $700 mil y no tenemos idea que es lo que se descontó”. “No sabemos qué es lo que descontaron, suponemos que pueden ser de paros de marzo y abril, presumimos porque no lo sabemos”, agregó la dirigente gremial. Por último Sosa sostuvo que “el Gobierno tiene que mostrarnos un acta administrativa donde muestre con qué criterio se está dando esto, para que tengamos posibilidad de recupero”.

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