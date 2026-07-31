Paro Docente Nacional de CTERA: en Jujuy ADEP y ADIUNJU adhirieron a la jornada del lunes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( CTERA ) anunció un paro docente nacional de 24 horas para el lunes 3 de agosto. A través de sus redes sociales tanto la Asociación de Educadores Provinciales ( ADEP ) como la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJU ( ADIUNJU ) ya confirmaron la adhesión a la medida de fuerza.

Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior ( CEDEMS ) convocaron a una asamblea para este sábado para definir si continúan con el plan de lucha provincial y se espera una definición con la jornada nacional del lunes.

La decisión fue tomada durante el congreso nacional del gremio y, según se explicaron desde CTERA, responde a la “permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente”.

En el comunicado, el gremio también cuestionó el “desfinanciamiento del sistema educativo” y aseguró que esta situación impactó en los ingresos de los docentes, cuyos salarios, señalaron, “continúan perdiendo poder adquisitivo”.

CTERA podría convocar un paro nacional docente.

Entre los principales reclamos, el gremio incluyó la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), junto con otros recursos nacionales destinados a la educación.

Pidieron también la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo y rechazaron "toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto", además de defender "las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente".

Adhesión desde Jujuy

A través de sus redes sociales, los gremios docentes de Jujuy anunciaron la adhesión a la medida. ADEP Junta Provisoria lo hizo a través del mensaje “Yo paro. Basta de ajuste a la educación”.

Por su parte, ADIUNJU realizó además una convocatoria en Plaza Belgrano desde las 10 bajo el lema “Basta de ajuste a la educación y cumplimiento de la medida cautelar que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

En relación al CEDEMS, realizaron una convocatoria a asamblea para este sábado 1 de agosto para analizar los pasos a seguir en el marco del reclamo provincial: “Nos seguimos organizando para continuar la lucha. Tenemos derecho a un salario digno y a ejercer nuestra profesión en mejores condiciones”.

Se espera que luego de la asamblea haya algún comunicado de adhesión a la medida nacional.