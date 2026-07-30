¿Más lluvias, tormentas y crecidas? Qué es el Super Niño y cómo podría afectar a Jujuy

El clima mundial vuelve a mirar hacia el océano Pacífico. Las últimas proyecciones de organismos meteorológicos internacionales indican que existe una alta probabilidad de que El Niño continúe fortaleciéndose durante el segundo semestre del año y alcance una intensidad inusual entre la primavera y el verano. Ante ese escenario, comenzó a instalarse el término "Super Niño" , utilizado para describir los episodios más intensos de este fenómeno climático.

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Aunque todavía no es posible determinar con exactitud cuál será su impacto en cada región, los especialistas advierten que un evento de estas características puede modificar el comportamiento de las lluvias, las temperaturas y la frecuencia de fenómenos extremos en distintas partes del mundo.

En Jujuy , donde la temporada de lluvias comienza habitualmente entre la primavera y el verano, la evolución del fenómeno es seguida de cerca porque podría influir en las precipitaciones de los próximos meses.

Para comprender de qué se trata el llamado Super Niño, primero hay que entender qué es El Niño . El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que se trata de un fenómeno climático completamente natural que se origina en el océano Pacífico ecuatorial.

Habitualmente, frente a las costas de Perú y Chile circulan aguas frías que ayudan a mantener determinadas condiciones climáticas en esa región. Sin embargo, cada cierto número de años esa dinámica cambia y aparecen aguas superficiales mucho más cálidas de lo normal.

Ese calentamiento provoca una mayor evaporación, favorece la formación de tormentas y modifica la circulación de la humedad en la atmósfera, alterando el clima en distintos puntos del planeta. "Esa agua caliente produce una gran evaporación, genera tormentas y traslada humedad a lugares donde normalmente no ocurre", explicó Madelón.

¿Por qué se habla de un "Super Niño"?

No todos los eventos de El Niño tienen la misma intensidad. Los especialistas utilizan el término "Super Niño" cuando el calentamiento del océano Pacífico alcanza valores excepcionalmente altos durante varios meses consecutivos.

Según explicó Madelón, las investigaciones muestran que el calentamiento observado este año podría superar ampliamente al de otros episodios recientes. "Vendría el agua más caliente que en eventos anteriores, unos dos grados más de lo normal. Por consecuencia, se está llamando Super Niño", señaló.

De acuerdo con organismos internacionales, si esa tendencia continúa podría convertirse en uno de los episodios más importantes desde mediados del siglo pasado, comparable con los registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Super Niño - Foto de archivo

¿Qué efectos puede tener?

El Niño modifica la circulación atmosférica y, como consecuencia, cambia el patrón habitual de lluvias y temperaturas en distintas regiones del planeta. Mientras algunas zonas pueden atravesar períodos de sequía, otras registran precipitaciones por encima de los valores normales, tormentas más frecuentes o crecidas de ríos.

Los especialistas aclaran que no produce los mismos efectos en todos los lugares, por lo que resulta imposible anticipar con exactitud qué ocurrirá en cada provincia con varios meses de anticipación.

¿Cómo podría afectar a Jujuy?

Aunque todavía no existe un pronóstico específico para la provincia, un fenómeno intenso de El Niño suele coincidir con la temporada de lluvias del norte argentino. Si el evento continúa fortaleciéndose, podría aumentar la probabilidad de precipitaciones superiores a lo habitual durante la primavera y el verano.

En una provincia con zonas montañosas, quebradas y numerosos cursos de agua, lluvias más persistentes o intensas podrían favorecer:

Crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Mayor riesgo de anegamientos en sectores urbanos.

Aludes o deslizamientos en zonas de montaña.

Cortes preventivos de rutas por acumulación de agua o barro.

Tormentas más frecuentes durante la temporada estival.

Sin embargo, los especialistas insisten en que esto no significa que esos fenómenos vayan a ocurrir necesariamente. El comportamiento final dependerá de la evolución de El Niño y de otros factores atmosféricos que también influyen sobre el clima del NOA.

Un fenómeno que se monitorea cada vez mejor

Madelón destacó que la meteorología actual cuenta con herramientas muy diferentes a las de hace algunas décadas. "Cuando comencé prácticamente no teníamos satélites, no teníamos radares", aseguró el meteorólogo.

El especialista explicó que hoy la meteorología no se limita a elaborar pronósticos diarios, sino que analiza grandes volúmenes de información recopilada durante años para comprender el comportamiento de la atmósfera y mejorar la capacidad de anticipar fenómenos como El Niño. "La meteorología no es solamente pronosticar lo que va a pasar mañana. También es recolectar datos durante años para entender cómo se comporta la atmósfera y sacar conclusiones", señaló.

Gracias a ese avance tecnológico, actualmente los servicios meteorológicos pueden monitorear en tiempo real la temperatura del océano Pacífico y actualizar periódicamente las proyecciones sobre la evolución del fenómeno.

¿Cuándo podrían sentirse sus efectos?

Las proyecciones internacionales indican que El Niño seguiría fortaleciéndose durante los próximos meses, alcanzando su mayor intensidad entre octubre y diciembre, período que coincide con el inicio de la temporada de lluvias en gran parte del norte argentino. Por ese motivo, los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones de los pronósticos estacionales, ya que recién con el avance de la primavera será posible conocer con mayor precisión cuál será el comportamiento del fenómeno sobre Argentina y, particularmente, sobre Jujuy.

Los episodios más intensos de El Niño registrados en las últimas décadas provocaron importantes alteraciones climáticas en distintas partes del mundo, con lluvias extraordinarias en algunas regiones y sequías severas en otras. Por eso, los organismos meteorológicos mantienen un seguimiento permanente de la evolución del Pacífico y actualizan sus pronósticos a medida que incorporan nuevos datos.

En el caso de Jujuy, todavía es temprano para hablar de un impacto concreto, pero la posibilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte convierte a este fenómeno en uno de los principales focos de atención para los especialistas de cara a la próxima temporada de lluvias.