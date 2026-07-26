Último día de vacaciones de invierno en Jujuy: así estará el tiempo este domingo

Este domingo 26 de julio, último día de las vacaciones de invierno en Jujuy, estará acompañado por condiciones meteorológicas favorables para disfrutar de actividades al aire libre antes del regreso a clases. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá algo nublado durante gran parte de la jornada.
La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, ofreciendo una tarde templada tras un amanecer con ambiente frío.
Cómo evolucionará el día
Durante la mañana se prevé cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 5°C, con viento del noreste entre 7 y 12 km/h.
Por la tarde, el termómetro llegará a los 22°C, manteniéndose el cielo algo nublado. El viento aumentará levemente, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, también del sector noreste.
Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, con condiciones similares y sin probabilidades de lluvias.
Sin lluvias en el cierre del receso
El SMN indica una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada, por lo que el domingo se perfila como un día ideal para realizar paseos, actividades recreativas o disfrutar de los últimos momentos del receso invernal antes del regreso a la rutina escolar.
Así continuará la semana
El pronóstico extendido anticipa una semana con temperaturas agradables para la época y sin grandes cambios. Las máximas oscilarán entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 8°C y 13°C, con condiciones de tiempo estable y escasas probabilidades de lluvias en la capital jujeña.
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