Último día de vacaciones de invierno en Jujuy: así estará el tiempo este domingo

Este domingo 26 de julio, último día de las vacaciones de invierno en Jujuy , estará acompañado por condiciones meteorológicas favorables para disfrutar de actividades al aire libre antes del regreso a clases. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá algo nublado durante gran parte de la jornada.

Jujuy. El frío da una tregua: cómo estará el tiempo esta semana en Jujuy y el resto del país

La temperatura mínima será de 5°C , mientras que la máxima alcanzará los 22°C , ofreciendo una tarde templada tras un amanecer con ambiente frío.

Durante la mañana se prevé cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 5°C , con viento del noreste entre 7 y 12 km/h .

Por la tarde, el termómetro llegará a los 22°C , manteniéndose el cielo algo nublado. El viento aumentará levemente, con velocidades de entre 13 y 22 km/h , también del sector noreste.

Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, con condiciones similares y sin probabilidades de lluvias.

Sin lluvias en el cierre del receso

El SMN indica una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada, por lo que el domingo se perfila como un día ideal para realizar paseos, actividades recreativas o disfrutar de los últimos momentos del receso invernal antes del regreso a la rutina escolar.

Así continuará la semana

El pronóstico extendido anticipa una semana con temperaturas agradables para la época y sin grandes cambios. Las máximas oscilarán entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 8°C y 13°C, con condiciones de tiempo estable y escasas probabilidades de lluvias en la capital jujeña.