¿Volverá el viento zonda a Jujuy? Qué dice el pronóstico del tiempo

El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

El viento zonda volverá a estar presente en algunas zonas de Jujuy durante el lunes 20 y martes 21 de julio , según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional . La advertencia llega después de más de 72 horas de jornadas marcadas por intensos vientos en la provincia.

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Además, para el transcurso de la semana se prevé un cambio en las condiciones del tiempo, con bajas temperaturas y un notable descenso en las máximas.

De acuerdo con el pronóstico anunciado por el SMN, durante este lunes 20 y martes 21 de julio rige una alerta amarilla por viento zonda para algunas localidades de Jujuy.

En los sectores alcanzados por la advertencia, se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con probabilidad de superar los 70 km/h en forma de ráfagas.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Zonas de Jujuy bajo advertencia

Los sectores que se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda para ambos días son:

Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi.

Cordillera de Cochinoca.

Cordillera de Rinconada.

Cordillera de Santa Catalina.

Cordillera de Susques.

Viento norte.

Cómo seguirá el tiempo en Jujuy

En relación con el pronóstico para los próximos días, los especialistas anticipan una semana inestable, con temperaturas máximas que no superarían los 20 °C.

Para el martes 21 de julio, la máxima podría rondar los 17 °C. Durante la mañana se espera niebla y cielo cubierto a parcialmente nuboso. Por la noche volvería la niebla, lo que marcaría el inicio de un descenso de temperaturas hacia la mitad de la semana.

El miércoles está anunciada una máxima no superior a los 9 °C. Durante gran parte de la jornada se prevén niebla y lluvias débiles. Estas condiciones podrían mantenerse de manera similar durante el jueves, aunque sin registro de precipitaciones.