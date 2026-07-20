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20 de julio de 2026 - 15:47
Jujuy.

Los reclamos en la SUSEPU tras los cortes de luz: "Hemos recibido cerca de 400 reclamos"

El titular de la SUSEPU confirmó que recibieron reclamos por electrodomésticos y mercadería perdida por la falta de energía eléctrica

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Vecinos de San Salvador de Jujuy reclamaron por los cortes de luz. (Foto Flash Jujuy)

Vecinos de San Salvador de Jujuy reclamaron por los cortes de luz. (Foto Flash Jujuy)

Reclamos en la SUSEPU

Reclamos en la SUSEPU

Los usuarios que registraron daños en electrodomésticos u otros artefactos eléctricos como consecuencia de las interrupciones del servicio de energía eléctrica provocadas por el viento norte, pueden realizar el reclamo correspondiente ante la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU).

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Javier Gronda es el presidente de la SUSEPU y aseguró que “entendemos que EJESA ha dado una deficiente respuesta, ha demorado mucho en responder, en volver a regularizar el tema de la energía. Hubo muchos barrios con cortes de energía”, destacó.

“Hemos recibido cerca de 400 reclamos, muchos por corte de energía, muchos porque tienen algunos artefactos dañados”, y recalcó que durante este lunes “hemos estado con la gente de la gerencia de usuarios dando indicaciones, pidiéndole a EJESA informes de cuántos reclamos tienen ellos en la página, ya que también tienen sus canales de reclamos”

Gronda afirmó que “le vamos a exigir a la empresa que cumpla y que aquellos que han sufrido daños por los cortes o por los distintos acontecimientos, tengan la compensación que corresponde”.

“Hay gente que denuncia que se le han quemado algunos artefactos, otros que han perdido mercadería, por lo tanto, se analiza cada caso en concreto”, subrayó el responsable del organismo provincial y destacó los canales para concretar el reclamo.

“Lo puede hacer desde la página de la SUSEPU, susepu.jujuy.gov.ar. Hay un formulario sobre reclamos que lo pueden hacer, es muy sencillo”, y destacó el trabajo del equipo de profesionales. “Está trabajando mucho. Van a poder analizar cada caso y poder pedirle a la empresa que se den las compensaciones que correspondan”.

“Hemos estado todo el fin de semana monitoreando la situación, hemos estado también en comunicación con el Gobernador (Carlos Sadir) que estaba muy preocupado por esta situación”, recalcó Gronda.

“Vamos a trabajar en un esquema de compensación. Nos ha pedido el Gobernador que veamos distintas alternativas para compensar estas larguísimas horas que han estado sin energía eléctrica muchísimos jujeños, e insistir y exigirle a EJESA una respuesta”, cerró.

Cómo hacer el reclamo en la SUSEPU

El trámite se inicia de manera digital y requiere presentar la documentación del artefacto dañado, el número de servicio y los datos del titular del servicio.

También existe la posibilidad de realizar la presentación a través de WhatsApp al 388 469-7788, únicamente mediante mensajes y adjuntando una fotografía de la nota de solicitud y la documentación requerida.

Para mayores datos o asesoramiento podrán acercarse a la sede de la SUSEPU ubicada Las Heras 213, esquina Gorriti, o comunicarse a la línea gratuita 0800-777-0237 y a los teléfonos 388-4258538 y 388-4314883.

Se recomienda reunir toda la documentación vinculada al artefacto afectado antes de iniciar el trámite, a fin de agilizar el proceso de evaluación del reclamo.

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