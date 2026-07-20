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20 de julio de 2026 - 11:38
Jujuy.

Cortes de luz: cómo reclamar por artefactos dañados por el viento norte

Los usuarios que vieron afectados diferentes artefactos por los cortes de luz luego del viento norte podrán hacer los reclamos en la SUSEPU de manera virtual.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada &nbsp;

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada

 

Los usuarios que hayan sufrido daños en electrodomésticos y otros artefactos eléctricos a raíz de los cortes de luz provocados por viento norte pueden iniciar el trámite en la Súper Intendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) presentando la documentación requerida.

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Ante esta situación, los usuarios que se hubieran visto afectados por esta situación pueden gestionar el reclamo correspondiente para solicitar la evaluación de los perjuicios ocasionados.

También existe la posibilidad de realizar la presentación a través de WhatsApp al 388 469-7788, únicamente mediante mensajes y adjuntando una fotografía de la nota de solicitud y la documentación requerida.

Para mayores datos o asesoramiento podrán acercarse a la sede de la SUSEPU ubicada Las Heras 213, esquina Gorriti, o comunicarse a la línea gratuita 0800-777-0237 y a los teléfonos 388-4258538 y 388-4314883.

Se recomienda reunir toda la documentación vinculada al artefacto afectado antes de iniciar el trámite, a fin de agilizar el proceso de evaluación del reclamo.

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