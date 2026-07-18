El viento dejó sin luz a varias zonas de Jujuy: dónde continúan los cortes

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron a Jujuy durante las últimas horas dejaron importantes daños en distintos puntos de la provincia y afectaron el servicio eléctrico en varias localidades.

El fenómeno meteorológico provocó la caída de postes, ramas y árboles sobre las líneas de media y baja tensión, generando interrupciones del servicio en distintos sectores. Para hacer frente a la emergencia, la empresa activó su Protocolo de Contingencia y desplegó cuadrillas técnicas, móviles y equipamiento en las zonas más comprometidas.

barrios donde continúan los cortes de luz por los daños del viento

La empresa informó que avanza la reposición del servicio eléctrico en San Salvador de Jujuy y la zona de los Valles. Sin embargo, todavía hay sectores afectados donde las cuadrillas continúan trabajando.

Barrios de la capital con interrupciones puntuales: Alto Comedero

Coronel Arias

Bajo La Viña

Villa Jardín de Reyes

Almirante Brown

Mariano Moreno

San Pedrito

Los Huaicos

Ciudad de Nieva

Los Perales Además, EJESA indicó que se realizan reparaciones en líneas de media tensión en: Perico

San Antonio

El Carmen

Los Alisos

La Toma Las cuadrillas continúan trabajando para normalizar el suministro en las zonas afectadas por las fuertes ráfagas de viento. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por fuertes vientos para gran parte de Jujuy, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan evitar circular por zonas donde haya cables caídos, no manipular instalaciones eléctricas dañadas y comunicarse con los canales oficiales ante cualquier situación de riesgo.

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