El viento dejó sin luz a varias zonas de Jujuy: dónde continúan los cortes

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron a Jujuy durante las últimas horas dejaron importantes daños en distintos puntos de la provincia y afectaron el servicio eléctrico en varias localidades.
El fenómeno meteorológico provocó la caída de postes, ramas y árboles sobre las líneas de media y baja tensión, generando interrupciones del servicio en distintos sectores. Para hacer frente a la emergencia, la empresa activó su Protocolo de Contingencia y desplegó cuadrillas técnicas, móviles y equipamiento en las zonas más comprometidas.
barrios donde continúan los cortes de luz por los daños del viento
La empresa informó que avanza la reposición del servicio eléctrico en San Salvador de Jujuy y la zona de los Valles. Sin embargo, todavía hay sectores afectados donde las cuadrillas continúan trabajando.
Barrios de la capital con interrupciones puntuales:
- Alto Comedero
- Coronel Arias
- Bajo La Viña
- Villa Jardín de Reyes
- Almirante Brown
- Mariano Moreno
- San Pedrito
- Los Huaicos
- Ciudad de Nieva
- Los Perales
Además, EJESA indicó que se realizan reparaciones en líneas de media tensión en:
- Perico
- San Antonio
- El Carmen
- Los Alisos
- La Toma
Las cuadrillas continúan trabajando para normalizar el suministro en las zonas afectadas por las fuertes ráfagas de viento.
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por fuertes vientos para gran parte de Jujuy, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan evitar circular por zonas donde haya cables caídos, no manipular instalaciones eléctricas dañadas y comunicarse con los canales oficiales ante cualquier situación de riesgo.
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