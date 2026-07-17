Viento norte en Jujuy: cómo afecta a la salud y quiénes deben extremar los cuidados

Las fuertes ráfagas de viento que se registran en Jujuy no solo modifican las condiciones del tiempo, sino que también pueden tener consecuencias sobre la salud. El viento norte , caracterizado por el ingreso de aire cálido y seco, suele provocar un aumento brusco de la temperatura, una disminución de la humedad ambiental y el transporte de polvo y otras partículas en suspensión.

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Estas condiciones pueden afectar a cualquier persona, aunque existen grupos que deben extremar los cuidados durante este tipo de fenómenos meteorológicos.

El viento norte transporta aire cálido desde las regiones tropicales hacia el norte y centro del país. Su presencia provoca un rápido incremento de la temperatura y una baja de la humedad relativa, generando un ambiente más seco.

Además, las ráfagas levantan polvo, tierra y otras partículas que permanecen suspendidas en el aire, lo que puede generar molestias respiratorias y alérgicas.

¿Quiénes deben tener más cuidados?

Los especialistas recomiendan prestar especial atención a:

Personas con asma o enfermedades respiratorias crónicas.

Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Personas con enfermedades cardiovasculares o hipertensión.

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Personas con alergias respiratorias.

En estos casos, las condiciones generadas por el viento pueden agravar síntomas preexistentes y aumentar el malestar.

Viento norte.

Los síntomas más frecuentes

Durante episodios de viento norte es habitual que algunas personas experimenten:

Dolores de cabeza.

Irritación de ojos, nariz y garganta.

Sequedad en la piel y las mucosas.

Tos o dificultad para respirar.

Estornudos y congestión nasal.

Cansancio o fatiga.

Irritabilidad o dificultades para dormir.

Quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas pueden presentar un agravamiento de sus cuadros habituales, por lo que se recomienda seguir las indicaciones médicas.

El polvo también influye

Otro de los efectos del viento norte es el aumento de polvo y partículas en suspensión, especialmente en zonas donde las ráfagas son intensas.

Esta situación favorece la aparición de crisis alérgicas y puede empeorar enfermedades como el asma o la rinitis alérgica.

Además, la baja humedad reseca las vías respiratorias, lo que incrementa la sensación de irritación y molestias al respirar.

Cómo protegerse durante un episodio de viento norte

Ante jornadas con fuertes ráfagas, los especialistas aconsejan:

Mantener una buena hidratación durante todo el día.

Evitar la exposición prolongada al aire libre cuando el viento es intenso.

Cerrar puertas y ventanas si hay polvo en suspensión.

Utilizar barbijo si es necesario permanecer en ambientes con mucho polvo.

Proteger los ojos con anteojos si se circula por la vía pública.

Evitar realizar actividad física intensa al aire libre.

Tener a mano la medicación habitual en caso de padecer enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Viento norte en toda la provincia.

También aumenta el riesgo de incendios

Además de sus efectos sobre la salud, el viento norte incrementa el riesgo de incendios forestales. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y ráfagas intensas favorece la rápida propagación de cualquier foco ígneo.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar realizar quemas, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos y retirar residuos que puedan favorecer el inicio de incendios, como botellas o vidrios.

En caso de emitirse alertas meteorológicas, también aconsejan mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.