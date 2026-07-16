jueves 16 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de julio de 2026 - 20:30
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

A días de la final del Mundial 2026, Lamine Yamal y Pedro Porro no completaron la práctica con el plantel español, aunque confían en que llegarán al domingo.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal&nbsp;

Mundial 2026: preocupación en España por Lamine Yamal 

Lamine Yamal no pudo entrenarse con normalidad junto al plantel de España debido a una molestia en el cuádriceps izquierdo, a tres días de la final del Mundial 2026 contra la Selección Argentina. Pedro Porro también trabajó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular.

Lee además
Argentina jugará ante España la séptima final mundialista desu historia
Deportes.

Mundial 2026: Argentina jugará ante España la séptima final mundialista de su historia
El vidente que acertó todo en el Mundial predice la final Argentina vs. España: Mi visión es muy fuerte.
Deportes.

El vidente que anticipó las semifinales reveló su pronóstico para la final del Mundial 2026

El delantero de 19 años apareció en la práctica con un vendaje en la zona afectada y encendió las alarmas dentro del seleccionado español. Según medios españoles, el futbolista del Barcelona salió rengueando al entrenamiento y no pudo trabajar con la misma intensidad que el resto de sus compañeros.

España llevó tranquilidad por Lamine Yamal

Pese a la preocupación inicial, desde la Federación Española transmitieron tranquilidad y señalaron que Yamal podría reincorporarse al grupo en el próximo entrenamiento. El atacante salió al campo junto al resto del plantel y participó de un calentamiento ligero.

Sin embargo, no intervino en los rondas habituales y realizó ejercicios de elongación sobre una colchoneta durante los 15 minutos de práctica abiertos a la prensa. La expectativa en España es que pueda disputar la final del domingo ante Argentina, aunque todavía no está claro si llegará en plenitud física.

Mundial 2026: preocupación en España por Lamine Yamal

Mundial 2026: preocupación en España por Lamine Yamal

Pedro Porro también trabajó diferenciado

Otro de los jugadores que no se entrenó con normalidad fue Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y una de las figuras españolas en la semifinal contra Francia. El defensor también realizó el calentamiento inicial, pero luego se apartó de los trabajos con pelota y efectuó ejercicios de estiramiento.

Desde el cuerpo técnico español explicaron que Porro presenta una sobrecarga muscular y estiman que podría volver a trabajar con el grupo en la próxima práctica.

Confían en que ambos jugarán la final

En España consideran que tanto Yamal como Porro estarán disponibles para la definición del Mundial 2026 ante la Selección Argentina, que se disputará el domingo en Nueva Jersey. Sin embargo, la evolución de ambos futbolistas será seguida de cerca durante las próximas horas para determinar en qué condiciones físicas llegarán al partido decisivo.

A qué hora es la final del mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026. El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo comenzará a las 16. La FIFA confirmó que la final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Argentina jugará ante España la séptima final mundialista de su historia

El vidente que anticipó las semifinales reveló su pronóstico para la final del Mundial 2026

España y Argentina protagonizan una final inédita por el Mundial 2026

A qué hora de Bolivia se juega la final del Mundial 2026

Mundial 2026 y las emociones: cómo manejar la ansiedad en los partidos de Argentina

Lo que se lee ahora
River llega hoy a Salta: A qué hora aterriza y todo lo que tenés que saber.
Deportes.

River en Salta: a qué hora llega el plantel y los detalles del partido ante Aldosivi

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Alerta amarilla por vientos para Jujuy  video
SMN.

Qué lugares de Jujuy están bajo alerta naranja por vientos de hasta 80 km/h

Estatales de Jujuy cobrarán en julio el aumento que estaba previsto en dos tramos
Jujuy.

Estatales de Jujuy cobrarán en julio el aumento que estaba previsto en dos tramos

Siniestro en Los Nogales - Yala
Yala.

Un motociclista murió tras derrapar y caer a una acequia en Los Nogales

River llega hoy a Salta: A qué hora aterriza y todo lo que tenés que saber.
Deportes.

River en Salta: a qué hora llega el plantel y los detalles del partido ante Aldosivi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel