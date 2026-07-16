Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

Lamine Yamal no pudo entrenarse con normalidad junto al plantel de España debido a una molestia en el cuádriceps izquierdo, a tres días de la final del Mundial 2026 contra la Selección Argentina. Pedro Porro también trabajó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular.

Deportes. El vidente que anticipó las semifinales reveló su pronóstico para la final del Mundial 2026

El delantero de 19 años apareció en la práctica con un vendaje en la zona afectada y encendió las alarmas dentro del seleccionado español. Según medios españoles, el futbolista del Barcelona salió rengueando al entrenamiento y no pudo trabajar con la misma intensidad que el resto de sus compañeros.

Pese a la preocupación inicial, desde la Federación Española transmitieron tranquilidad y señalaron que Yamal podría reincorporarse al grupo en el próximo entrenamiento . El atacante salió al campo junto al resto del plantel y participó de un calentamiento ligero.

Sin embargo, no intervino en los rondas habituales y realizó ejercicios de elongación sobre una colchoneta durante los 15 minutos de práctica abiertos a la prensa. La expectativa en España es que pueda disputar la final del domingo ante Argentina, aunque todavía no está claro si llegará en plenitud física.

Mundial 2026: preocupación en España por Lamine Yamal

Pedro Porro también trabajó diferenciado

Otro de los jugadores que no se entrenó con normalidad fue Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y una de las figuras españolas en la semifinal contra Francia. El defensor también realizó el calentamiento inicial, pero luego se apartó de los trabajos con pelota y efectuó ejercicios de estiramiento.

Desde el cuerpo técnico español explicaron que Porro presenta una sobrecarga muscular y estiman que podría volver a trabajar con el grupo en la próxima práctica.

Confían en que ambos jugarán la final

En España consideran que tanto Yamal como Porro estarán disponibles para la definición del Mundial 2026 ante la Selección Argentina, que se disputará el domingo en Nueva Jersey. Sin embargo, la evolución de ambos futbolistas será seguida de cerca durante las próximas horas para determinar en qué condiciones físicas llegarán al partido decisivo.

A qué hora es la final del mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026. El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo comenzará a las 16. La FIFA confirmó que la final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.