Final del Mundial 2026: cuándo juegan Argentina y España, horario y sede

Argentina jugará ante España la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio, desde las 16, en el New York/New Jersey Stadium de Estados Unidos, luego de volver a superar a Inglaterra como ocurrió hace 40 años.

El encuentro definirá al campeón de la primera Copa Mundial de la FIFA disputada con 48 selecciones y será el partido número 104 del torneo.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026 La final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 de Argentina, en Nueva Jersey. La Selección buscará consagrarse nuevamente y alcanzar el bicampeonato, mientras que España llegará al partido decisivo después de eliminar a Francia en las semifinales.

El camino de España hasta la final España llegó al último partido del Mundial tras superar diferentes instancias eliminatorias. En los dieciseisavos de final derrotó 3-0 a Austria, luego venció 1-0 a Portugal en los octavos y se impuso 2-1 ante Bélgica en los cuartos de final.En las semifinales dejó en el camino a Francia y consiguió su lugar en la definición.

El recorrido de Argentina en el Mundial Argentina avanzó con algunos vaivenes, pero consiguió instalarse nuevamente en una final mundialista. En los dieciseisavos derrotó 3-2 a Cabo Verde, en los octavos venció 3-2 a Egipto y en los cuartos superó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario. Luego volvió a ganarle a Inglaterra y aseguró su presencia en el partido por el título. Dónde se jugará la final del Mundial 2026 El escenario será el MetLife Stadium, aunque por cuestiones comerciales la FIFA lo denomina New York/New Jersey Stadium durante la Copa del Mundo. El recinto tiene capacidad para más de 82 mil espectadores y fue escenario de grandes acontecimientos deportivos. Entre ellos se encuentra la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Argentina perdió frente a Chile por penales. New York/New Jersey Stadium de Estados Unidos

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