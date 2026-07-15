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15 de julio de 2026 - 11:13
Jujuy.

Argentina-Inglaterra en el Mundial 2026: el SAME refuerza móviles operativos

Ante el partido entre Argentina e Inglaterra, el SAME 107 trabajará con todos sus móviles y personal para atender emergencias.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Operativo de salud del SAME por el partido de Argentina- Inglaterra del Mundial 2026&nbsp;

Operativo de salud del SAME por el partido de Argentina- Inglaterra del Mundial 2026 

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Tenemos todos los móviles operativos, toda la gente también viene a trabajar, no hay ninguna asistencia, así que estamos atentos”, explicó el integrante del SAME 107.

El objetivo principal es garantizar una respuesta rápida ante eventuales accidentes, descompensaciones u otras situaciones que puedan generarse durante una jornada donde miles de personas estarán pendientes del partido.

“Tenemos todos los móviles operativos, toda la gente también viene a trabaja" “Tenemos todos los móviles operativos, toda la gente también viene a trabaja"

El antecedente del partido anterior: tránsito y accidentes

Uno de los puntos de mayor atención para el SAME es lo que ocurre antes del encuentro, especialmente por los movimientos masivos de vehículos y personas. Cárdenas recordó que en el partido anterior de la Selección hubo complicaciones vinculadas al tránsito, principalmente por la salida anticipada de hinchas. “Implicó mucho congestionamiento de tránsito de todo tipo, tanto de autos como de motos y es donde tuvimos los grandes percances”, señaló. Si bien aclaró que no hubo personas víctimas de gravedad, sí se registraron numerosos daños materiales.

No tuvimos ningún evento que sea de consideración ni de personas víctimas, pero sí daños materiales bastantes”, indicó.

Por eso, desde el SAME recomiendan organizar los tiempos de traslado y evitar salir todos al mismo momento.

Recomendaciones para disfrutar el partido sin riesgos

El partido comenzará a las 16 horas y desde el sistema de emergencias aconsejan salir con anticipación para evitar congestionamientos y accidentes, teneindo como antecedente que en el partido anterior de la Seleccion Argentina frente a Suiza se registraron tres hechos viales en San Salvador de Jujuy.

Esperemos que en esta oportunidad, que el partido es a las 16 horas, salgan con anticipación para que puedan verlo y disfrutarlo tranquilamente”, expresó Cárdenas.

Además, el médico hizo hincapié en aquellas personas que tienen antecedentes cardíacos o metabólicos, ya que las emociones fuertes pueden generar situaciones de riesgo. “Si tenés algún problema cardíaco o metabólico, hay que tener ese tipo de percance en cuenta”, explicó.

También recomendó tener precaución con el consumo de alcohol durante el encuentro, ya que puede potenciar situaciones adversas en personas con determinados problemas de salud.

Móviles distribuidos en distintos puntos de Jujuy

El SAME informó que mantiene unidades ubicadas estratégicamente para reducir los tiempos de llegada ante cualquier emergencia.

Actualmente cuentan con móviles en:

  • Ciudad Cultural.
  • Alto Comedero.
  • Luján.

Estamos dispersos como para hacer una asistencia mucho más rápida a cualquier evento que se pueda producir”, detalló Cárdenas.

La recomendación final es clara: disfrutar de una jornada histórica para el fútbol argentino, pero hacerlo con responsabilidad, cuidando la salud y respetando las normas de tránsito.

Los datos más importantes

  • El SAME 107 mantiene todos sus móviles operativos durante Argentina-Inglaterra.
  • No se activó un operativo especial, pero sí una preparación preventiva.
  • En el partido anterior hubo complicaciones por congestión vehicular.
  • Los principales inconvenientes fueron accidentes y daños materiales.
  • Recomiendan salir con anticipación antes del partido.
  • Piden precaución a personas con problemas cardíacos o metabólicos.
  • Alertan sobre el consumo de alcohol durante el encuentro.
  • Hay móviles distribuidos en Ciudad Cultural, Alto Comedero y Luján.
  • El objetivo es reducir tiempos de respuesta ante emergencias.

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