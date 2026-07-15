miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 07:50
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Argentina enfrenta a Inglaterra en busca de la final del Mundial 2026

La Selección buscará meterse en la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. El partido se jugará este miércoles desde las 16 en Atlanta.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Argentina busca la final del Mundial 2026.

Argentina busca la final del Mundial 2026.

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La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un duelo con enorme peso histórico y un lugar en la final en juego. El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina) en el estadio de Atlanta y podrá verse por TV Pública y TyC Sports.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza en tiempo suplementario, mientras que los ingleses dejaron en el camino a Noruega y buscarán regresar a una final mundialista.

El minuto a minuto

Prohíben banderas y camisetas alusivas a Malvinas

La prohibición de ingresar con banderas, camisetas u objetos alusivos a las islas Malvinas regirá este miércoles durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará en la ciudad estadounidense de Atlanta.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que no se permitirá el ingreso al estadio con elementos que contengan mensajes políticos, de odio o de intolerancia racial o religiosa.

La disposición incluye las banderas con el dibujo de las islas Malvinas, camisetas, carteles y cualquier otro objeto que haga referencia al reclamo histórico argentino por la soberanía territorial.

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, puntualizó la funcionaria.

Además, señaló que tampoco se podrá acceder al estadio con botellas ni otros elementos que puedan ser considerados peligrosos o provocativos. Los hinchas que lleguen con una camiseta alusiva a Malvinas deberán cambiarse antes de ingresar o dejar la prenda afuera del estadio.

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A 24 años del último cruce

La Selección Argentina vuelve a quedar frente a frente con uno de sus rivales históricos. Será un partido decisivo, ya que el ganador avanzará a la final del Mundial, pero también estará atravesado por el recuerdo de cinco cruces que dejaron goles inolvidables, polémicas, expulsiones y definiciones por penales.

El último antecedente mundialista ocurrió hace 24 años, durante Corea-Japón 2002. Desde entonces, Argentina e Inglaterra no volvieron a enfrentarse oficialmente. El miércoles comenzará un nuevo capítulo de una rivalidad que atraviesa distintas generaciones.

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Aumentó la venta de palo santo en Jujuy

La venta de palo santo aumentó en Jujuy en medio de la expectativa por los partidos de la Selección Argentina, según contó una comerciante especializada en productos vinculados con la limpieza energética.

La vendedora aseguró que la demanda fue superior a la registrada durante años anteriores y consideró que una de las razones es el uso que algunos futbolistas argentinos hicieron de este elemento durante el Mundial de Qatar.

Se vendió mucho más que años anteriores y entiendo que es porque hay miembros dentro de la Selección que se ahúman con palo santo”, explicó.

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Cómo llega Argentina a la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina llega a las semifinales del Mundial 2026 en un gran momento futbolístico. El equipo de Lionel Scaloni mantiene el invicto en el torneo y ratificó su condición de candidato tras superar con autoridad la fase de grupos y responder en los cruces de eliminación directa.

La Albiceleste terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal. Debutó con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, en un partido en el que Lionel Messi convirtió un hat-trick. Luego venció 2-0 a Austria, resultado que le aseguró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final. En el cierre de la zona, ya con un equipo alternativo, derrotó 3-1 a Jordania.

En los cruces eliminatorios, Argentina mostró carácter para superar dos partidos exigentes. En los dieciseisavos de final derrotó 3-2 a Cabo Verde, que había sido una de las revelaciones del certamen. Posteriormente, en octavos, venció 3-2 a Egipto en otro encuentro de alta intensidad.

El mayor desafío llegó en los cuartos de final. Después de igualar durante los 90 minutos, el seleccionado argentino se impuso 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Con Lionel Messi como líder futbolístico y un plantel que combina experiencia y juventud, el conjunto de Scaloni buscará ahora un lugar en la final frente a Inglaterra, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Inglaterra llega invicta

El seleccionado inglés atraviesa un gran momento y todavía no conoce la derrota en el Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron el torneo con una victoria por 4 a 2 sobre Croacia, luego empataron sin goles frente a Ghana y cerraron la fase de grupos con un triunfo 2 a 0 sobre Panamá para quedarse con el primer puesto.

En la fase eliminatoria derrotaron 2 a 1 a República Democrática del Congo, vencieron 3 a 2 a México en un atractivo encuentro disputado en el estadio Azteca y, en cuartos de final, eliminaron a Noruega por 2 a 1 en tiempo suplementario.

Ahora buscarán volver a una final del Mundial y frustrar el sueño argentino de defender el título.

Un clásico con mucha historia

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra remite inevitablemente al Mundial de México 1986.

En los cuartos de final de aquella Copa del Mundo, Diego Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia del fútbol: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, para sellar el triunfo argentino por 2 a 1 en el estadio Azteca.

Sin embargo, Lionel Scaloni buscó quitarle dramatismo a ese antecedente y llamó a vivir el encuentro únicamente desde lo deportivo.

"Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa" "Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa"

Además, destacó el nivel del rival y el trabajo de Thomas Tuchel.

"Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador, al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso" "Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador, al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso"

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Argentina quiere defender el título

La Albiceleste continúa firme en su objetivo de retener la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

En los cuartos de final necesitó del alargue para vencer a Suiza y ahora afrontará uno de los compromisos más exigentes del certamen frente a una de las selecciones candidatas al título.

Con Lionel Messi como referente, el conjunto argentino intentará volver a disputar una final mundialista.

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