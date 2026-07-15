Argentina enfrenta a Inglaterra en busca de la final del Mundial 2026

Prohíben banderas y camisetas alusivas a Malvinas

La prohibición de ingresar con banderas, camisetas u objetos alusivos a las islas Malvinas regirá este miércoles durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará en la ciudad estadounidense de Atlanta.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que no se permitirá el ingreso al estadio con elementos que contengan mensajes políticos, de odio o de intolerancia racial o religiosa.

La disposición incluye las banderas con el dibujo de las islas Malvinas, camisetas, carteles y cualquier otro objeto que haga referencia al reclamo histórico argentino por la soberanía territorial.

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, puntualizó la funcionaria.

Además, señaló que tampoco se podrá acceder al estadio con botellas ni otros elementos que puedan ser considerados peligrosos o provocativos. Los hinchas que lleguen con una camiseta alusiva a Malvinas deberán cambiarse antes de ingresar o dejar la prenda afuera del estadio.

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